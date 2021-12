El Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, continuará este lunes 6 las reuniones con los líderes de los partidos políticos con representación en el Congreso. Según la información brindada por Presidencia, las reuniones se realizarán desde las 3:30 de la tarde con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el presidente del Partido Juntos por el Perú, que también es ministro de Turismo, Roberto Sánchez, el presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, el Secretario General de Acción Popular, Edmundo del Águila Morote, el presidente del mismo partido, Mesías Guevara y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Sobre la reunión, López Aliaga adelantó que no acudirá a la cita. “Cómo voy a ir si estoy pidiendo su renuncia o vacancia. Yo no trato con delincuentes. Él se maneja como un hampón y no como un presidente”, dijo.

De la misma manera, el partido fujimorista informó, a través de su jefe del gabinete de asesores Miguel Torres, dijo no se prestarán para el “juego político” de Castillo por lo que no acudirán al encuentro. “Si nosotros viéramos que existe una sincera invitación de parte de Palacio de Gobierno, del presidente de la República, para atender las graves necesidades y problemas que afronta nuestro país, creo que Fuerza Popular, y estoy seguro que Keiko Fujimori, serían los primeros en asistir, como siempre se ha dicho que no tendríamos ningún problema”, dijo Torres a RPP.

En tanto, Acción Popular aún no define la presencia de Del Águila ni de Guevara debido a discrepancias en las internas del partido. Por su parte, Cerrón sí acudiría a la reunión pues, según un medio de comunicación afín a Perú Libre, “esta servirá para alinear al gobierno sobre la base del Plan Bicentenario”.

Cabe recordar que el último viernes, Castillo se reunió con César Acuña (Alianza para el Progreso), Aldo Borrero (Avanza País), Patricia Li (Somos Perú), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y por último, Rodolfo Pérez del Partido Morado.

