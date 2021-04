El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, consideró este domingo que la postulante presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Verónika Mendoza, es “una oportunista”, pues solo “aparece” en tiempos electorales y lamentó que no haya acompañado “la lucha de los trabajadores en las calles”.

“Una cosa son los enemigos, otra los oportunistas y otra el pueblo. Una cosa es un partido, otra es moverse con cálculo político y otra es aparecer de campaña en campaña, de elección en elección, y otra es proponer, desde las calles y desde sus luchas, al pueblo los cambios que el país necesita”, afirmó en diálogo con ‘Agenda Política’.

“No solamente cierta candidata [Verónika Mendoza], sino el resto que solo aparece en campaña. ¿Cuándo ha aparecido? ¿Cuándo han ido a una lucha de los trabajadores, de los médicos, de los enfermeros, de los agricultores? Toda esta clase política sale a hablar y parece que ahora vivimos en un paraíso, no les falta agua, no les falta luz”, señaló.

En otro momento, Castillo indicó que un eventual Gobierno a su cargo estatizará “todos los recursos estratégicos del Estado” y aseguró que renunciaría al sueldo presidencial para cobrar como docente.

“Vamos a renunciar al sueldo presidencialista y vamos a conducir los destinos del país con un sueldo de maestros, se acabó la planilla dorada, vamos a hacer una lucha frontal contra la corrupción”, manifestó.

“Vamos a estatizar todos los recursos estratégicos del Estado porque son del pueblo y el país debe ser soberano con sus recursos”, añadió.

Pedro Castillo considera que Verónika Mendoza es "una oportunista que aparece de elección en elección"

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

George Forsyth: "López Aliaga no está preparado"