Han pasado cuatro días desde que cinco integrantes del Consejo de Estado, a través de un oficio, solicitaron al presidente Pedro Castillo la convocatoria a una “sesión urgente” debido a la “creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública”.

Hasta hoy, el mandatario no ha respondido el pedido. Así lo confirmaron a Perú21 el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quienes firmaron el documento.

“Aguardaremos la respuesta del presidente. Esperamos que, por cortesía y por una mínima forma democrática, conteste. El Consejo de Estado no estará regulado expresamente, pero existe. Desde la época de Alejandro Toledo hasta Francisco Sagasti, siempre se ha dado”, aseveró Gutiérrez.

Asimismo, el defensor del Pueblo se refirió a las declaraciones del premier Guido Bellido, quien aseguró que el pedido del Consejo de Estado “no está en agenda” y que el mismo forma parte de un “plan para traerse abajo al gobierno”.

“El pedido no es al premier, sino al presidente Castillo. Lamento mucho que (Bellido) desconozca profundamente respecto al tema. No debe darse por aludido, porque él (Bellido) no forma parte del Consejo de Estado. Seguiremos esperando, porque en agenda siempre están los servicios públicos y los derechos humanos que representan cada una de las instituciones que firmaron el pedido. La sesión no estará en la agenda personal, individual y política del premier, pero es muy diferente”.

IMPORTANCIA DEL CONSEJO

En adición, Inés Tello, titular de la JNJ, resaltó la importancia de que se concrete esta sesión del Consejo de Estado con el presidente Castillo.

“Somos muy respetuosos de las funciones de cada uno de los poderes, pero también recordamos que hay un sentido de colaboración. Como ciudadanos y funcionarios, estamos interesados y comprometidos con la buena administración del Estado”, manifestó a este diario.

“El Estado es de todos y los problemas nos afectan a todos. Estamos en la obligación de aportar y colaborar. Es colaboración, no sustituir funciones ni atribuirnos competencias que no nos corresponden. Solo queremos que exista un consenso y dejar las diferencias para sacar al país adelante”, agregó.

Para el excanciller Allan Wagner, este tipo de prácticas interinstitucionales son claves para encontrar soluciones en conjunto por el bien del país.

“El pedido a Castillo refleja una preocupación real por parte de aquellos que ostentan cargos fundamentales en el sistema democrático del Estado. Lo más importante es intercambiar puntos de vista y dialogar”, indicó.

“El Consejo de Estado no existe jurídicamente ni está previsto en la Constitución. Sin embargo, se ha creado como una práctica democrática y, a lo largo de tiempo, ha demostrado ser útil”, agregó Wagner.

EL INICIO

En diálogo con este medio, Ántero Flores-Aráoz, expresidente del Congreso de la República, se refirió al inicio de las sesiones del Consejo de Estado en el país.

“En 2004, yo propuse la creación del Consejo de Estado. Convencí a Alejandro Toledo de convocar la primera sesión. Era una práctica democrática que se hacía en otros países y hoy ha dado buenos resultados. Conversar no es pactar necesariamente. La idea es escuchar opiniones ajenas e inquietudes y buscar fórmulas de entendimiento”, dice.

Flores-Aráoz sostiene que, de no responder la solicitud del Consejo de Estado, el presidente Castillo evidenciaría su intención de no dialogar sobre los problemas vigentes del país. “Si no responde el pedido, se pierde una oportunidad importante de hacer un análisis colectivo de lo que está pasando y lo que debe mejorarse. Si no contesta, eso significa que el presidente simplemente no quiere dialogar”, concluyó.

De esta manera, al negarse a convocar a las instituciones más importantes del país, se hace evidente la intención del gobierno de destruir al Estado, dinamitándolo desde adentro. Desconocer al Consejo de Estado es una muestra de ello. Y es grave porque es uno de los objetivos de Sendero Luminoso y el Movadef, con cuyas ideas se muestran identificados algunos miembros del Ejecutivo.

DATOS:

-La primera sesión del Consejo de Estado se realizó en 2004, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Participaron el expresidente del Congreso Ántero Flores-Aráoz y el expresidente del Poder Judicial Hugo Sivina.

-Según el defensor del Pueblo, durante el gobierno de Sagasti, el Consejo de Estado se reunió “por lo menos 10 veces” para analizar temas de pandemia y elecciones.

