La moción que propone la suspensión del presidente Pedro Castillo hasta por 12 meses al amparo del artículo 114 de la Constitución se ha puesto en marcha con el inicio de la recolección de firmas. La propuesta la impulsa el congresista Esdras Medina, de Somos Perú.

A diferencia de la vacancia presidencial, que requiere 87 votos para su aprobación en el Pleno, la suspensión solo necesita 66, una cifra con la cual contaría la oposición. Medina buscará ahora conseguir las 26 firmas para presentarla formalmente ante el Congreso.

En paralelo, ayer se llevó a cabo en la casa de la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) una reunión de su bancada, con miembros de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, en la que también se habló, entre otros temas, de la suspensión del mandatario.

Amuruz contó a los medios que fue ella quien planteó el tema para medir la postura de los legisladores. No obstante, aseguró que no se llegó a ningún acuerdo “pues algunos piensan que no es el momento” de presentar el documento. Precisó que su agrupación está a favor de promover este recurso y que “hemos hablado con distintas bancadas, incluso de izquierda, que han dicho de manera verbal que podrían apoyar la moción de suspensión”.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

En la reunión informal de bancadas estuvo el presidente del Congreso, José Williams (AvP), con quien discutieron sobre el fallo del TC que anula el proceso por traición a la patria contra Castillo, así como el destino de la cuestión de confianza planteada por el premier Aníbal Torres.

Sobre este último punto, el tercer vicepresidente Alejandro Muñante dijo a Perú21 que, si bien la postura de su bancada es rechazar de plano el recurso, la Mesa Directiva comunicará su decisión hoy. Entre las opciones que se barajan están declarar improcedente la solicitud o enviarla a la Comisión de Constitución para que sea evaluada. Según el Reglamento del Congreso, solo tienen hasta la próxima sesión del Pleno para tomar una decisión.

DATOS

La Permanente analizará hoy la denuncia de la fiscal de la Nación contra Castillo. También se verá la acusación por traición a la patria.

Benji Espinoza confirmó a Perú21 que planteará un hábeas corpus ante el PJ para anular la denuncia constitucional de Patricia Benavides.