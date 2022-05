Para el exministro del Interior Walter Albán, el gabinete de Aníbal Torres debió cambiarse por completo. Aquí sus razones.

¿Es viable mantener un gabinete con un premier confrontacional?

Definitivamente Aníbal Torres es confrontacional, es una persona que está descalificada para poder representar al Gobierno, aun cuando este tenga muchos cuestionamientos.

Walter Albán: "Era de esperarse que este señor y todo su gabinete se vaya"

¿Por qué cree usted que está descalificado?

El señor Torres no solo ha tenido responsabilidad (en algunos casos) sino que, además, ha atropellado derechos y las propias normas. Por ejemplo, con la destitución del procurador general Daniel Soria, contraviniendo el decreto legislativo que regula su designación. También lo hizo con el cese de la titular del INPE, Susana Silva. Las decisiones son altamente reprochables, pero además está convalidando una serie de situaciones inaceptables por las serias ineficiencias de los titulares de ministerios y de personal intermedio sin ningún tipo de calificación. Era de esperarse que este señor y todo su gabinete se vaya. En fin, una vergüenza de gabinete.

¿Cree que personas con prestigio se atrevan a trabajar con el gabinete Torres?

Sinceramente creo que es muy poca la gente en este país seria, con calificación o algo qué aportar, que pudiera animarse a aceptar un cargo ministerial con el señor Torres. Definitivamente no son estas las mejores circunstancias para tener una expectativa positiva. Castillo debería cambiar por completo el gabinete y desterrar las posturas que se han venido cediendo al partido Perú Libre y con claros intereses subalternos y sospechosos; erradicar la permanencia de personas vinculadas a Cerrón sería lo mínimo que se puede pedir.

¿Qué debería hacer el Congreso?

Que no se quede de brazos cruzados. Estamos cansados de que el Congreso hable, pero no haga. Queremos que ejerzan su rol de control, queremos no solo interpelaciones, sino censuras, y Aníbal Torres se lo ha ganado.

