El Grupo de Alto Nivel que, por acuerdo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), analizará la situación política peruana estaría llegando a nuestro país la próxima semana para entrevistarse con autoridades y personalidades, entre las cuales figura el presidente del Congreso, José Williams.

Así lo informó el presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Martín Schalkwijk, en una carta remitida al titular del Legislativo en la que precisa, además, que el grupo de trabajo se reunirá en Lima “con una variedad de personas e instituciones con la finalidad de presentar una opinión equilibrada de la situación peruana”. Asimismo, dijo que se entregará al Grupo de Alto Nivel –que están en pleno proceso de conformación– los documentos remitidos oportunamente por el Parlamento, entre los cuales figura una copia de la denuncia constitucional presentada ante el Legislativo por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de corrupción y liderazgo de una organización criminal.

PUNTOS DE VISTA

En ese contexto, la Comisión de Constitución, que preside Hernando Guerra García, recibió ayer las opiniones de exministros y embajadores sobre las implicancias de la llegada de una misión de la OEA al Perú y la aplicación de la Carta Democrática.

El embajador Hugo de Zela Martínez, exrepresentante del Perú ante la OEA, precisó que el envío de un grupo de ese organismo a nuestro país no debe interpretarse como un “gran triunfo” del gobierno de Castillo porque es lo previsible cuando un país solicita la activación de la Carta Democrática, y agregó que la secretaría general, a cargo de Luis Almagro, “no será integrante de la misión y eso es importante”. “Espero que se deba al deseo que ha tenido el Consejo Permanente de formar una misión equilibrada que no tenga opinión formada sino mente abierta”, comentó.

Francisco Eguiguren, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, aclaró que “la misión de la OEA no puede hacer nada que nosotros no queramos. No puede ordenar, imponer o sustituir a los actores políticos peruanos en la forma más adecuada de resolver sus problemas” y, en esa línea, agregó que “si después de que la OEA escuche a todos y haga algún tipo de recomendaciones, no imposiciones, será muy importante la buena voluntad de los actores políticos peruanos para emprender el camino del diálogo”.

TE PUEDE INTERESAR:

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio)