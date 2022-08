El Pleno del Congreso de la República debate este jueves el pedido del presidente Pedro Castillo, quien solicitó que se le autorice viajar a la ciudad de Bogotá, en Colombia, para asistir a la ceremonia de cambio de mandato que se realizará el próximo 7 de agosto.

El último lunes, mediante un oficio dirigido a la presidenta del Parlamento, Lady Camones (Alianza para el Progreso), el jefe de Estado solicitó su salida del país del 6 al 8 de agosto para ser parte de la ceremonia de asunción de mando de Gustavo Petro.

“La asistencia del señor presidente de la República a esta ceremonia permitirá fortalecer los históricos lazos de hermandad y cooperación entre ambos países, dándole continuidad a una agenda bilateral de trabajo dirigida a la identificación de temas prioritarios de interés común para beneficio de las poblaciones de ambos estados”, indicaba el documento.

Dicho oficio llevaba las firmas de Castillo Terrones y del hasta ahora presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Junto a ello, el Gobierno adjuntó el proyecto de resolución legislativa para la autorización del viaje.

Durante este jueves, diversos congresistas se han pronunciado en contra de aprobar la solicitud hecha por el máximo mandatario. Entre ellos, José Cueto (Renovación Popular), Diego Bazán (Avanza País) y Elvis Vergara (Acción Popular).

Cueto señaló que van a debatir dentro de la bancada si deciden darle el visto bueno al pedido de Castillo Terrones. Sin embargo, indicó que él no le brindará luz verde.

“Yo no le voy a dar el voto, ya bastante vergüenza nos ha dado en el extranjero como para que nuevamente no haga quedar mal. Además, está siendo investigado por varios presuntos delitos. No es la persona más indicada para que vaya a representar al país, que vaya el canciller”, manifestó en diálogo con Canal N.

