Congresistas de diversas bancadas política rechazaron la posibilidad de que se active la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras un pedido expreso del presidente Pedro Castillo.

Como se recuerda, el jefe de Estado solicitó aplicar los artículos 17 y 18 de dicho mecanismo para “preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”.

Por ello, la OEA informó que su Consejo Permanente realizará una sesión extraordinaria este jueves 20 de octubre para analizar el pedido. La reunión se llevará a cabo desde las 1:30 p.m. (hora peruana) en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C.

El evento contará con la participación del primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado Edgar Ralón Orellana, y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa.

El tercer vicepresidente del Legislativo, Alejandro Muñante, cuestionó la celeridad con la que el organismo encabezado por Luis Almagro actuó en este caso y consideró que es una injerencia su actuar contra un “procedimiento legítimo” del Parlamento.

“El señor Almagro para estos temas, para estos pedidos, es muy rápido, actúa con mucha celeridad; sin embargo, no hace lo mismo cuando desde Palacio se violenta a la prensa peruana, incluso se les coacta la libertad de prensa encerrándola en un ambiente de Palacio”, expresó a Canal N.

“Para eso la OEA no actúa, pero cuando el Gobierno le pide algo -y no es la primera vez que lo hace- allí sí actúa de manera rápida. Creo que esto es una injerencia de la OEA de actuar contra un procedimiento legítimo, constitucional de parte de este Parlamento y, por tanto, esto no lo podemos permitir”, agregó.

Por su parte, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, calificó de “desesperada” la decisión de Castillo Terrones de recurrir al organismo internacional, luego de la denuncia constitucional que presentó en su contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Tengo que rechazar esa forma desesperada de recurrir a organismos internacionales, que además está corroborada por acciones de amparo, tutelas de derechos, entre otras cosas”, manifestó..

En tanto, su compañero de bancada Eduardo Salhuana calificó de “injustificada” e “impertinente” la decisión del mandatario de acudir a la OEA, pues –desde su punto de vista– lo único que genera es una imagen negativa del país en el exterior.

“La bancada considera esta solicitud como una petición absolutamente injustificada, impertinente, que lo único que va a generar es una imagen negativa del país en el contexto internacional, pues el país vive una normalidad democrática y lo que hace el Congreso es cumplir con su rol de control político y lo que hace la fiscal de la nación es, como corresponde, perseguir el delito en nombre de la sociedad”, subrayó.

A su vez, la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) dijo que espera que la OEA “no siga el juego” de un presidente “deslegitimado por sus actos de corrupción”.

“La OEA debe saber que Castillo busca victimizarse y les miente al señalar q está en peligro el sistema democrático del país. Lo que busca es impunidad y perpetrase en el poder”, escribió en Twitter.

Esperemos que la @OEA_oficial no siga el juego de un presidente deslegitimado por sus actos de corrupción. La #OEA debe saber q Castillo busca victimizarse y les miente al señalar q está en peligro el sistema democrático del país. Lo q busca es impunidad y perpetrase en el poder. https://t.co/YPtjPU1AA4 pic.twitter.com/H82yjY2Aar — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) October 19, 2022

Del mismo modo, su colega Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) criticó la solicitud del mandatario y también la del secretario general de la entidad, Luis Almagro.

“El señor Almagro, asumiendo una posición sesgada y vulnerando el principio de no injerencia en asuntos internos, convoca a sesión extraordinaria de la OEA para lanzarle un salvavidas a Pedro Castillo”, publicó en la red social.

El señor @Almagro_OEA2015, asumiendo una posición sesgada y vulnerando el principio de no injerencia en asuntos internos, convoca a sesión extraordinaria de la @OEA_oficial para lanzarle un salvavidas a Pedro Castillo. https://t.co/xsyGJjprmo — Rosangella Barbarán 🇵🇪 (@rosangellabr) October 19, 2022

Desde el oficialismo, el congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) saludó la decisión de Pedro Castillo de pedir activar la Carta Democrática de la OEA y dijo que la ley, la razón, el pueblo y la comunidad internacional deben estar “unidos frente a los que quieren el caos”.

El Perú pide activar la Carta Democrática de la OEA ante las interminables maniobras de los golpistas. La ley, la razón, el pueblo y la comunidad internacional unidos frente a los que quieren el caos en nuestra patria. — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejoR) October 19, 2022