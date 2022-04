La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) consideró que actualmente “se ha agotado” la vía de la vacancia del presidente Pedro Castillo, luego que el último lunes 28 el Parlamento rechazara la segunda moción para destituir al jefe de Estado por incapacidad moral permanente.

En declaraciones a Canal N, señaló que si bien ha sido una “derrota” de la oposición, la misma no es exclusiva de ellos, sino del pueblo en general. También dijo que la lógica de la vacancia no es compartida por todos los congresistas.

“Qué les puedo decir a los peruanos, se ha agotado la vía de la vacancia. Creo que hasta aquí llegamos en ese sentido”, expresó Chirinos.

“Sería lo lógico que se tuviera que dar la vacancia, el sentimiento de muchos peruanos es que se vaque al presidente Castillo, pero no es la lógica de todos los congresistas”, añadió.

En ese sentido, la parlamentaria también consideró que ha sido “una sorpresa” que la moción de vacancia haya obtenido el respaldo de 55 congresistas, cuando en el interín manejaban hasta 70 votos.

“Fue un intento de la oposición. Definitivamente no puedo tapar el sol con un dedo, ha sido una derrota, pero no es exclusiva de la oposición, creo que ha sido una derrota del pueblo en general. Vemos que más del 70% de la población ya no quiere este gobierno de corrupción”, manifestó.

“Hay cosas que llaman la atención, todos podemos tener errores, pero en este caso pienso que ya nada podía influir en la votación. Nosotros ya sabíamos con anticipación que no se iban a llegar a los 87 votos. Ahora sí, tengo que decir que sí fue una sorpresa tener solamente 55 votos”, agregó.

Finalmente, Patricia Chirinos refirió que si bien nadie habla de vacancia presidencial en este momento en el Congreso, un audio, video o escándalo de corrupción podría generar una nueva causal para destituir a Castillo Terrones.

“En el Perú nunca se sabe cómo van las cosas. De repente aparece lo que tanto se está esperando, que es un audio del presidente Castillo recibiendo dinero o algún escándalo similar y cambia la cosa”, sentenció.

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) consideró que actualmente “se ha agotado” la vía de la vacancia del presidente Pedro Castillo, luego que el último lunes 28 el Parlamento rechazara la segunda moción para destituir al jefe de Estado por incapacidad moral permanente. (Video: Canal N)

VIDEO RECOMENDADO

Los magistrados aprobaron el hábeas corpus presentado por un abogado para anular la decisión que fue en contra del indulto del expresidente.