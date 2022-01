La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) afirmó que mozos y policías asignados a Palacio de Gobierno hicieron una colecta para llevar a cabo la fiesta para la hija del presidente de la República, Pedro Castillo.

En declaraciones a Canal N, aseguró que no existen evidencias de que la empresaria Karelim López organizó la fiesta para la hija del mandatario con su propio peculio.

“Casi la mayoría de Los medios de comunicación aseveran que la señora Karelim López ha organizado toda la fiesta y ha generado un pago con su propio peculio. Dónde están las evidencias, por favor, no podemos aseverar algo del cual no tenemos las evidencias”, expresó.

“Tengo información oficial de que los mozos han hecho una colecta también con algunos miembros de la Policía Nacional que están dentro de la residencia del presidente y han tenido a bien gestionar una fiesta infantil”, añadió.

En ese sentido, según Portalatino, no puede “hablar” de una señora que no conoce y enfatizó que “ni siquiera hay declaraciones fehacientes” sobre su participación en la fiesta infantil.

“Por favor no generalicemos, no pongamos situaciones que generan inestabilidad por ciertas situaciones que no tienen nada de veraz”, sentenció.

Como se recuerda, Castillo Terrones manifestó que la fiesta para su hija en Palacio de Gobierno, supuestamente organizada por Karelim López, fue una sorpresa para él.

“Yo fui al sepelio de un congresista y regresé (a Palacio de Gobierno) y seguí en el despacho. Luego se escucha la bulla y como venían a entregarme algunos regalos (…) quizás por la investidura que tengo vienen otras personas”, acotó.

