El presidente Pedro Castillo se mostró confiando en que el Congreso de la República le brindará la autorización para viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos, a pesar de que la última vez que pidió viajar al extranjero, la solicitud fue rechazada.

“Estoy seguro que el Congreso (aprobará el permiso), ante la experiencia que tuvo anteriormente que no solo el Perú sino América Latina y el mundo no vio con buenos ojos esa decisión [...] De no hacerlo sería lamentable”, respondió ante la prensa desde Cusco.

El mandatario solicitó autorización al Congreso de la República para asistir al 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en Estados Unidos. El permiso es para salir del territorio nacional del 18 al 22 de setiembre, mientras que se ha previsto que participe en eventos, como su presentación ante la asamblea el 20 del mismo mes.

Pedro Castillo minimizó los cuestionamientos a su pedido para salir del país en el sentido de un posible riesgo de fuga por las investigaciones en su contra.

“No solo tengo arraigo laboral, tengo arraigo familiar, yo nací en el Perú, no conozco otros espacios que no sean mi provincia de Chota [...] No se me pasa siquiera por la cabeza cosas así”, aseguró.

Pedro Castillo sobre próximo presidente del Congreso

En otro momento, y durante un discurso previo a su conversación con la prensa, Pedro Castillo exhortó a quien sea elegido como nuevo presidente o presidenta del Congreso a que se reúna con él.

“Espero que el próximo presidente del Congreso de la República, ese mismo día que sea elegido, podamos encontrarnos y nos podamos visitar para mirar al país y agendar los grandes problemas”, aseveró.

Castillo Terrones recordó que había hecho una invitación similar para conversar a la ahora expresidenta del Parlamento, Lady Camones, el cual no fue aceptado.

“No lo hizo, no sé por qué fueron sus motivos, pero desde ya hago un llamado no solo a la nueva Mesa Directiva, al nuevo presidente o presidenta, sino también al Poder Judicial, a la fiscal de la Nación y todos los actores para ver cómo endurecemos algunas normas concernientes a personas que delinquen”, comentó.

