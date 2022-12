Nombramientos bajo sospecha. El presidente Pedro Castillo nuevamente coloca en puestos claves del Estado a personajes que carecen de la idoneidad para ejercer el cargo. En la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) designó al general (r) del Ejército, Wilson Barrantes Mendoza, que ha participado en eventos organizados por el Movadef, mientras que al Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM llegó Raúl Noblecilla, exabogado de Vladimir Cerrón que luego se alió con el congresista Guillermo Bermejo, disidente de la bancada de Perú Libre.

La DINI está bajo investigación de la Fiscalía luego de que su último titular –José Luis Fernández Latorre– haya sido señalado por un colaborador eficaz de utilizar dinero de la institución de Inteligencia para pagar por el silencio del exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

Ahora el nuevo mandamás de la DINI es Wilson Barrantes, quien hizo activismo político junto al abogado de Abimael Guzmán y dirigente del Movadef, Alfredo Crespo, para lograr la amnistía y excarcelación de terroristas.

El 10 de enero de 2018, este diario reportó que condenados por subversión y Barrantes se reunieron en el Hotel Riviera, en el Centro de Lima, para un conversatorio donde se pedía la amnistía para la cúpula senderista.

No fue lo único. La ONG Waynakuna Perú reportó, en 2017, que Barrantes fue parte de un evento donde se defendió la construcción del mausoleo terrorista construido en Comas e interpuso un hábeas corpus para evitar que las autoridades derriben la construcción prosenderista.

Incluso, el actual jefe de la DINI participó de un foro virtual, en agosto de 2020, organizado por el Movadef -base Bolivia y que tuvo como moderador a Alex Chamán Portugal, un exsentenciado por terrorismo.

Barrantes es conocido en los pasillos de Palacio de Gobierno desde que Castillo llegara al poder. Siempre visitó al jefe de Estado y también fue voceado para ser ministro de Defensa luego de encabezar la comisión de transferencia de este sector.

Para el exministro del Interior Rubén Vargas, el nombramiento de Barrantes responde a una intención del gobernante en formar pactos a fin de librarse de las investigaciones que lo sindican de ser el cabecilla de una red criminal.

Exgeneral en retiro, Wilson Barrantes, aparece como visitante de Pedro Castillo. (Foto: Facebook)

“(Castillo) está entregando (el Estado) por partes a determinados personajes con la finalidad de hacer alianzas políticas que le permitan enfrentar los casos de corrupción y que le permitan mantenerse en el poder”, indicó a Perú21.

“Es la posibilidad que tiene el gobierno de, finalmente, usar la DINI como lo habrían hecho con el anterior jefe: para comprar silencios y, especialmente, para movilizar portátiles vinculadas al antaurismo. Utilizando para ello los fondos reservados que maneja la DINI”, aclaró.

Apuntó que la DINI será utilizada a conveniencia de Castillo si la Comisión de Inteligencia del Congreso y la Contraloría General no fiscalizan adecuadamente a la institución. “(Barrantes) no cumple con los requisitos para defender los intereses del país ni para defender de los valores democráticos”, mencionó.

El socio de Bermejo

Pero no fue la única provocación de Castillo contra la democracia. Raúl Noblecilla fue nombrado viceministro de Gobernanza Territorial a pesar de que no cuenta con experiencia en el cargo y, más grave aún, un azuzador permanente del cierre del Congreso. El mayor logro conocido del abogado de 49 años es ser vicepresidente de Voces del Perú, agrupación fundada por Guillermo Bermejo y su otro socio Ronald Atencio.

Este trío es cercano al presidente –se autodenominan sus ‘asesores jurídicos’– y también impulsan el cambio de Constitución. Asimismo, Noblecilla y Atencio denunciaron penalmente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego de que esta denunciara constitucionalmente a Castillo.

Noblecilla es sobrino de Adolfo Olaechea Cahuas, alias el “canciller de Sendero Luminoso”, que fue acusado de perpetrar en Lima atentados con coche-bomba.

El excongresista Richard Arce consideró “deplorable” la designación de Noblecilla y más aún teniendo en cuenta los conflictos sociales en curso, como en el Corredor Minero, que atenta contra el desarrollo de este sector.

“Se requiere un perfil altamente técnico, de alguien que tenga mínima experiencia en la gestión de conflictos. Si no tienes noción, no vas a tener capacidad para gestionarlo”, destacó y luego añadió: “Lo más grave es que estos sujetos no van a buscar solución; lo que quieren es soliviantar a las masas”.

