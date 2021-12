Las últimas denuncias sobre las reuniones clandestinas del presidente Pedro Castillo en una vivienda de Breña, y la debilidad de sus argumentos para rebatir las justificadas críticas a su conducta podrían, en las próximas horas, terminar de inclinar la balanza en favor de la moción de vacancia en su contra y sumar –y quizás hasta superar– los 52 votos que se necesitan para su admisión por parte del Congreso.

Hasta antes del mensaje a la nación del mandatario, llegaban a 46 los votos en favor de la moción. Cuarenta y tres en bloque de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, más las adhesiones aisladas de tres de los 15 legisladores de Alianza para el Progreso: Gladys Echaíz, Roberto Chiabra y Lady Camones, quien ayer reafirmó su postura. La fragilidad de los descargos de Castillo, empero, logró que, apenas minutos después de concluido su discurso, el congresista Carlos Anderson, de Podemos, sumara su voto.

Más tarde, fue el líder de APP, César Acuña, quien dejó abierta la posibilidad de que finalmente la moción de vacancia obtenga los votos necesarios para su admisión a debate en el Pleno. “Creo que con lo sucedido, y lo que están manifestando algunas bancadas, lo mejor que podría pasar es que el presidente vaya al Congreso y explique lo que ha pasado en los últimos días”, comentó el excandidato a la Presidencia.

Además, refirió que el mandatario no respondió claramente a las interrogantes generadas por sus reuniones secretas en una casa de Breña y añadió que espera que, en estos días que faltan para que la moción se vote en el Pleno, “tomen la decisión de que el presidente vaya al Pleno del Congreso”.

Fuentes de APP indicaron que Acuña estaría aguardando que sea el propio jefe de Estado o en su defecto su premier Mirtha Vásquez quienes se presenten motu proprio ante el Parlamento. De no ser así, y en caso de que la oposición no complete las 52 firmas que requieren para seguir con el trámite de la vacancia, no descartan apoyar la moción. Aclararon, no obstante, que esto no debe entenderse como un aval a quienes promueven la vacancia de Castillo.

Por su parte, el vicepresidente del Legislativo, Enrique Wong (Podemos),dijo a Perú21 que su bloque definirá su posición el lunes 6 . Pero sí anticipó, a título personal, que “lo mas conveniente” sería que Castillo acuda al Congreso en “una especie de interpelación”.

“Se están viendo todas las condiciones para citarlo y que venga a declarar. ¿Y qué pasará si no acude? Se crearía más incertidumbre; ya no vamos a buscar entonces los 52 votos (para admitir a debate la moción), sino 87 (para la vacancia)”, anticipó.

El congresista Héctor Valer, de la bancada de Somos Perú, informó que su bloque busca una alternativa legal que permita que, sin apoyar la moción de vacancia, se invite al jefe de Estado ante el Pleno.

“El presidente sencillamente se victimizó y evitó dar cualquier explicación. Es una actitud de desdén a la ciudadanía que necesita una respuesta”, dijo Carlos Anderson tras reiterar su postura en contra de la vacancia.

