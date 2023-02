El exsecretario presidencial de Pedro Castillo, Carlos Jaico, hace un análisis de la crisis que afronta el país y cuyos detonantes fueron activados por el golpista exmandatario. Jaico conoció al monstruo por dentro.

Yaneth Navarro, amiga de Castillo y presunta financista de las violentas marchas, visitó Palacio en 2021. ¿Usted recuerda haber autorizado su ingreso?

A ella no la pude ver (en Palacio) debido a la hora a la que ingresó al despacho presidencial, se puede deducir que fue invitada por el entonces subsecretario presidencial Beder Camacho.

¿Por qué usted no supo de esta visita, que fue entre las 6:31 p.m. y 8:59 p.m.?

Por dos razones. Cuando llegué al despacho presidencial percibía algo bastante extraño, habían reuniones pasadas la medianoche que no tenían mayor sentido para un jefe de Estado.

¿Y usted se enteraba que había esas citas?

Yo estaba enterado de las reuniones, pero las que se hacían en la noche pasaban por otros conductos y no se me informaban por razones de secrecía. No querían que yo me entere; evidentemente hacían ese tipo de reuniones con otros fines.

Paradójico que por “secrecía” se evite al secretario general de Palacio.

Hay que ver cómo funcionaba este grupo en secreto, no para la gestión del Estado sino para otras cosas, y eso no tenía que saberlo el secretario general, pero sí pasaban por el subsecretario que tenía razones para dejar ingresar (visitas).

Ahora que Yaneth Navarro está detenida, ¿Cree que es consecuencia de toda la actitud subrepticia que usted advierte?

Esto se debe evaluar desde la organización que manejaba Pedro Castillo para servirle de apoyo en caso de vacancia u otra situación en la que se encontrara confrontado, como con las denuncias que tenía en la Fiscalía; todo este grupo de gente se ha armado en el tiempo, lo hemos visto en los Consejos de Ministros descentralizados donde se llevaba discurso de odio, polarización, confrontación con el Congreso, el Ministerio Público y todos aquellos que (Castillo) consideraba enemigos.

Entonces, con las violentas marchas se está cosechando lo cultivado por Pedro Castillo.

Exactamente. Las marchas empezaron luego de que Castillo dio el golpe de Estado, pero creo que él ya lo tenía programado en caso de vacancia, por eso decía que tenía que venir medio millón de gente a Lima para tomar el Congreso.

¿Por qué Castillo fue más efectivo convocando gente que lo apoyara para ese fin y no para administrar debidamente el Estado?

Son grupos que Castillo los conocía de antes, cuando llega al gobierno se dispersaron más en provincias, no hay que dejar de lado los trabajos que tenían, muchos de ellos se beneficiaron con cargos públicos que continúan ostentando en silencio; este tipo de gente tenía intereses para que Castillo se quedara en el poder, sea interés financiero, político o ideológico.

¿Usted escuchó que en Palacio se hablara de algún cierre del Congreso? ¿Qué estrategia manejaban para confrontar a los opositores?

Uno espera que un presidente gestione los grandes problemas del país, que dé solución, que tenga visión, pero Pedro Castillo nunca tuvo eso; él se inscribió como candidato presidencial el último día, participó de elecciones con un plan que llevaba la cara de Vladimir Cerrón, toda una improvisación; Castillo no tiene capacidad para arreglar los problemas, se sabía de los problemas de saneamiento, se le habló, se le dijo, pero no hubo ningún trabajo a ese nivel con los sectores.

Lo que sí parecía tener claro Castillo era qué sucedería si asestaba el golpe de Estado, tendría a ciertos grupos de su lado.

La lectura de este golpe de Estado ha sido más un intento por evadir la responsabilidad penal que Castillo tiene; él preparó ese escenario para lograr su fuga, que finalmente se frustró; si hubiera conseguido el golpe de Estado, ahorita estaríamos en guerra civil, sin lugar a dudas. Como no pudo, el plan B fue levantar a las provincias y tener como enemigo al Congreso.

Pedro Castillo y Yaneth Navarro.

¿Cree que la presidenta Dina Boluarte debe mantenerse en el cargo?

Hay reclamos legítimos, no se puede negar. Vemos altos índices de corrupción, hay carencias y dejadez de las autoridades; pero acá se han juntado grupos de izquierda para sacar réditos políticos y están azuzando a la extrema violencia, que han llegado a ataques a la Policía y bienes públicos (...) y no solo esperan que la violencia llegue al máximo, con muertos, para luego tener conclusiones políticas, contar muertos para luego pedir renuncia y asamblea constituyente.

¿Pero cree que Boluarte debe quedarse?

Ella ha asumido el cargo en un momento crítico. Qué hubiese pasado si ella renunciaba, ¿las marchas se calmaban? Lo dudo. La violencia no se calma de esa manera, ella intentó buscar una salida, quiere arreglar la situación frente a grupos que no quieren discutir; hay que decirle que se mantenga firme y que no permita la violencia; ella debe mantenerse y permitir una transición de mando lo más pronto posible.

Tenga en cuenta

-Carlos Jaico respaldó la iniciativa del Ejecutivo para reorganizar el despacho presidencial y así se garantice un perfil profesional de los funcionarios.

-”En el despacho presidencial se han mantenido taras que permiten disfuncionamiento, como el grupo de asesores que tuvo el presidente, gente impropia, mediocres, arribistas”, expresó Jaico.