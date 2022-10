El presidente de la República, Pedro Castillo, calificó como un “error” que está a tiempo de ser rectificado el que se haya presentado una denuncia constitucional en su contra por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En declaraciones a TV Perú desde Moyobamba, el mandatario aseguró que el Gobierno mantiene la apertura al diálogo hacia otros poderes del Estado sin ninguna intención de quebrar el marco democrático.

“Lo que no se puede forzar es la voluntad popular del pueblo peruano, no se puede pretender llegar al Gobierno si no hubo el respaldo del voto popular. El pueblo lo sabe, las autoridades lo conocen, y creo que si hubo algún espacio de equivocación o error, estamos a tiempo de rectificarlo. Desde acá los convoco para sentarnos y mirar el país”, aseguró.

Pedro Castillo realiza recorrido por la granja ganadera Calzada

Pedro Castillo señaló que es un “cierto sector” el que se encuentra detrás de este “error”. “No se puede impulsar un golpe de Estado manipulando o politizando a otro poder como es el espacio del Ministerio Público”, indicó.

El mandatario comentó que es un tema “trillado” que constantemente se esté hablando de las acusaciones en su contra, las investigaciones y los testimonios de colaboradores eficaces, sobre los cuales negó tener ningún tipo de relación con una organización criminal.

“Lo que rechazamos es crear testigos, querer orquestar diciendo que Pedro Castillo es jefe de una red criminal. Entiendo que hay una desesperación para hacer entender al país. Se inventan, se crean audios, se crean mensajes, se entrevista a gente que por abajo hay cierta colusión. Más allá de esos, no me voy a entretener en esas cosas, voy a seguir trabajando por el Perú”, replicó.