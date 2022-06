Según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el padrón electoral de las Elecciones Generales de 2021 estuvo compuesto por 25 millones 287 mil 954 electores. En Cajamarca se concentró el 4.4% de la población electoral total a nivel nacional, es decir, 1 millón 103 mil 247 votantes.

El 9 de junio del año pasado, tras la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, al 100% de actas procesadas en la región, el profesor chotano obtuvo el 71.27% de los votos, mientras que su contrincante apenas alcanzó un 28.72%.

En la primera vuelta electoral, el mandatario había logrado un 44.91% de votos válidos en su región de origen, una de las circunscripciones electorales donde más respaldo recibió. Ahora, en apenas diez meses de gestión, Castillo ha perdido el apoyo de sus paisanos, quienes están decepcionados y avergonzados de su desempeño como presidente de la República.

Perú21 conversó con cuatro representantes cajamarquinos, quienes rechazaron el constante cambio de ministros, la designación de funcionarios no calificados para altos cargos, la desatención de la poblaciones pobres, los escándalos de corrupción que rodean al jefe de Estado y, por último, la forma mentirosa en que llegó al poder.

“Ha traicionado a la gente del campo”

Valentín Sánchez // Presidente de la Confederación de Rondas Campesinas del Perú

“El presidente ha traicionado a los cajamarquinos, a la gente del campo y a la gente pobre. Desde que gobierna, los precios suben cada día y sentimos que no tenemos una representación.

En nuestra región hay muchas necesidades, en la agricultura y en ganadería. Se deben mejorar los canales de irrigación, la captación de agua potable, hacer un mejoramiento de carreteras. Castillo dice que no lo dejan trabajar, responsabiliza al Congreso, pero lo cierto es que ninguno está haciendo su trabajo. Es como si él siguiera en campaña, viaja con sus ministros y ofrece cosas sabiendo que no va a cumplir. Promete luchar contra la corrupción, pero ¿cómo va a hacerlo si él es jefe de una banda criminal?

Nunca en la historia se ha visto cambios de ministros de forma semanal. Lamentamos, además, los famosos Consejos de Ministros Descentralizados. Está haciendo un gasto tremendo y no vemos ninguna mejoría, ni el más mínimo cambio”.

“Le está dando poder a delincuentes”

Agapito Pollongo// Presidente de las Rondas Campesinas de San Marcos

“Pedro Castillo podrá haber salido del distrito de Chota, pero no nos representa y nos ha decepcionado. Yo, como rondero, doy fe de que nunca fue parte de esta organización, y por eso no voté por él, porque me di cuenta de que mentía en su campaña electoral, pero muchos sí le dieron su voto.

La verdad es que no es ni profesor ni rondero; es un dirigente sindical que usó toda una demagogia para llegar al poder, pero ha demostrado que no tiene capacidad de gestión ni para Cajamarca ni mucho menos para el Perú.

El principal reclamo es el alza del costo de vida, nos preocupa la crisis alimentaria. No tenemos abono, y sin abono las chacras no producen, y es el agricultor el que abastece los mercados. El año pasado, el saco de 50 kg estaba a S/87, ahora puede costar S/250. El gas estaba en S/45, ahora está en S/70. Esto mientras la corrupción flamea, le dan poder a delincuentes y se enquistan en todos los poderes del Estado”.

“Usó a los ronderos para hacer campaña”

Francisco Becerra // Presidente de las Rondas Campesinas de Santa Cruz

“Como cajamarquinos, es una vergüenza la representación de este Gobierno. Creímos en nuestro paisano, pero es una decepción enorme que esté beneficiando a la gente de su entorno en vez de poner a buenos ministros. También es una pena para los ronderos, porque él usó el nombre de la organización para hacer campaña. Los verdaderos ronderos sabemos que nunca estuvo en ninguna reunión. Al menos en 30 años nunca lo vi.

Nos preocupa que no atienda sectores en riesgo como la agricultura. En Santa Cruz muchos se empadronaron para acceder a un bono agrario de S/1,200 según la cantidad de sembrado, pero ni siquiera hubo una verificación por parte del Midagri. Personas que no tenían terrenos sacaron boletas y facturas falsas de compra de fertilizantes y pudieron cobrar el bono, mientras que los agricultores tienen que sacar de su bolsillo. A él, siendo hijo de agricultores, no le interesa. Es bastante penoso”.

“Dijo conocer la pobreza y nos está ignorando”

Anónimo // Representante de Cutervo

“Nos avergüenza que se nos vincule con ese señor (Castillo). No está atendiendo las demandas del país, no designa a ministros que den la talla, no regula los precios de los productos de primera necesidad. Sacaron una ley para reducir el IGV, pero no cambió nada porque los precios siguen en alza. Antes con S/1 comprabas 4 huevos, ahora la unidad está en 50 céntimos.

En el Ministerio de Educación están viendo el programa para la formación en servicio de actores educativos, bajo el nombre de Programa Ser, al cual destinan millones de soles para movilizar a maestros que son dirigentes de la Fenatep, con el pretexto de las capacitaciones, pero abordan temas desfasados que no son útiles para los estudiantes. En vez de malgastar ese dinero, se debería dar alimentación a los estudiantes que caminan horas para llegar a sus colegios y padecen de desnutrición. Es una realidad muy dura, estamos siendo ignorados por alguien que dijo conocer la pobreza”.

