Para el congresista Roberto Chiabra, de Alianza Para el Progreso, no hay nada que esperar del mensaje del presidente Pedro Castillo en su primer año de gobierno. Las investigaciones por corrupción en su contra lo desacreditan.

¿Qué se espera del mensaje de Pedro Castillo?

Con esta gente no se espera nada. El presidente tiene un mensaje permanente de división con los peruanos, con un primer ministro que no tiene nada de conciliador y que en todos estos Consejos de Ministros Descentralizados cada diez minutos lo único que han hecho es cubrir su incompetencia, echándole la culpa al Congreso, a los medios de comunicación y ahora al sistema de justicia. Si esa gente que sale a justificar lo injustificable va a avalar todos los signos y evidencias de corrupción, porque ya no se trata de sospechas, ¿qué nos va a decir el presidente?

¿Qué opina de lo revelado por Bruno Pacheco sobre los ascensos policiales?

Tenemos que saludar el trabajo que está haciendo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Yo creo que la entrega de Pacheco es un efecto del trabajo que está haciendo la Fiscalía. Cuando le encontraron esos US$20 mil a Pacheco, dio cuatro versiones. Esta es la quinta versión que se acerca a la realidad, que ese dinero fue el pago a cambio de los ascensos a generales PNP; y eso lo dijo el general Bueno y pasó por agua tibia.

¿Cree que hay votos para la vacancia?

Es una vergüenza. No solo es su secretario (Bruno Pacheco), que el propio presidente puso; el exministro de Transportes, que también Castillo puso; sino que ahora son sus familiares. ¿Por qué Castillo debe seguir? ¿Por su calidad de persona, por su capacidad de gestión o porque no hay 87 votos? Porque no hay 87 votos.

¿Cómo cree que actuará el Gobierno ante lo que dice Bruno Pacheco?

Harán la clásica: dividir, desprestigiar y descalificar. Hay una política de represalias de sacar a los funcionarios, como pasó con Daniel Soria. Y lo harán seguramente con el Ministerio Público.

