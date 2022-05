Se siente empoderado. El prófugo exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco exigió a la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro variar la condición legal de él, y de todos los involucrados en el caso Puente Tarata, para salir de la clandestinidad.

Pacheco está no habido desde el 28 de marzo -en el marco del cumplimiento de una detención preliminar, como parte de las investigaciones a las irregularidades en el contrato de la obra Puente Tatara, en la región San Martín. En la misma posición se encuentra Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario Pedro Castillo.

“Pido a la fiscal Zecenarro que reflexione, que nos varíe a todos, incluso, esta medida. No puede ser que primero te metan a la cárcel sin sentencia, en una etapa de investigación preliminar. Acusando y utilizando una teoría mal planteada”, manifestó Pacheco en un audio difundido ayer por una radio local.

El exfuncionario amenazó que se mantendrá en la clandestinidad hasta que las autoridades judiciales determinen variar su condición legal.

“Por esta razón, seguiré donde me encuentro hasta que la justicia me dé el espacio en libertad para poder presentarme y así colaborar con toda mi verdad”, sostuvo el también involucrado en el caso Ascensos en las Fuerzas Armandas.

En otro momento, Pacheco continuó excusando su evasión a la justicia e indicó que se considera un “perseguido político”, tanto por el Gobierno como por la oposición.

“Ambos bandos podrían atender contra mi vida. La oposición para culpar al gobierno puede atentar contra mi vida o viceversa. Por eso, pido garantías por mi vida”, aseveró.

“No estoy de acuerdo con la justicia peruana. En el Perú no existe justicia ya que todo se criminaliza. Les digo esto porque soy inocente”, añadió.

El 10 de mayo, la Corte Superior de Justicia de Lima varió a 24 meses la prisión preventiva contra Bruno Pacheco y otros involucrados en el caso Puente Tarata.

Por esta misma indagación, el exsecretario presidencial, además de Fray Vásquez y el detenido empresario Zamir Villaverde tienen en su contra 8 meses de impedimento de salida del país. Medida cautelar que culminará en diciembre próximo.

La tesis

Bruno Pacheco también se refirió a las declaraciones de la colaboradora eficaz de la Fiscalía Karelim López, respecto a un “trámite” realizado en la Universidad César Vallejo (UCV) para beneficiar a Pedro Castillo y la primera dama, Lilia Paredes, con la obtención de una maestría.

Según el investigado por tráfico de influencias, jamás coordinó con César Acuña -dueño de la UCV y líder de Alianza para el Progreso- para beneficiar ilícitamente a la pareja presidencial.

“Desconozco totalmente todo lo que ha dicho la señora Karelim, ya que nunca manifesté nada a la señora de este tema. Nunca le hablé de la tesis. Es falso. Nunca hablé con el señor Acuña, como mencionan”, dijo.

“Hice una maestría en la UCV, he aprobado, pero todavía no he acabado. Estoy en trámite para poder sacar mi título. Así que hay que aclarar las cosas. Si los maestros buscamos a la CV es porque está al alcance de nuestro bolsillo”, trató de justificar.

