En su primer contacto con la prensa a través de entrevistas, el presidente Pedro Castillo ha reforzado dudas y preocupaciones ya conocidas respecto a su gobierno. Una de las respuestas que representa más peligro para la soberanía nacional –durante su conversación con el periodista Fernando del Rincón de CNN– fue su intención de darle el gusto al socialista Evo Morales y brindarle una salida al mar a Bolivia, atravesando nuestro territorio.

El mandatario admitió haber dicho “mar para Bolivia” durante un evento realizado en dicho país antes de ser candidato a la presidencia. A pesar de excusarse y señalar que no lo dijo “como presidente”, Castillo no negó que sigue pensando igual e incluso propuso que los peruanos lo decidan mediante un referéndum.

“¿Usted es consciente que eso (ceder territorio nacional) lo ven los peruanos como una traición a la patria?”, le preguntó Del Rincón.

De forma insólita, el presidente –en su confusa forma de construir una oración– respondió: “Es una idea. Ahora nos pondremos y le consultaremos al pueblo (peruano). ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo y jamás haría cosas que el pueblo no quiera”.

Esta respuesta del mandatario ha alarmado a la mayoría de bancadas en el Congreso y a embajadores y especialistas en derecho internacional. Pero sí ha alegrado al Movimiento al Socialismo de Bolivia (MAS), que lidera el exmandamás altiplánico, Evo Morales, que ya celebra la peligrosa propuesta de Pedro Castillo.

CELEBRAN EN BOLIVIA

Mientras en Perú se transmitía las declaraciones del presidente Castillo sobre la posibilidad de brindar mar a Bolivia, desde el Poder Legislativo del vecino sureño alistaban los agradecimientos.

A través de sus redes sociales, Freddy Mamani Laura (MAS), presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, felicitó al mandatario peruano.

“Saludamos la predisposición del hermano Pedro Castillo, presidente de la República del Perú, para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Aún ni Evo Morales, ni el actual presidente boliviano –alfil del anterior– Luis Arce se han pronunciado.

CANCILLERÍA RESPONDIÓ

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.), encabezado por el canciller Óscar Maúrtua, no podía seguir callando ante semejante afrenta a todos los peruanos y ayer se pronunció.

Por intermedio de un comunicado, la Cancillería recordó que “el Perú ha expresado en diversas oportunidades su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia”.

Asimismo, la entidad encargada de la política exterior del Estado resaltó que “los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía”.

Además, la Cancillería remarcó que ya existen condiciones de acceso al mar peruano previstas en varios convenios suscritos por ambos países en 1992 que “permiten a Bolivia –con pleno respeto de la soberanía nacional del Perú– gozar de un conjunto de facilidades en dicho puerto peruano y en las zonas económicas especiales que se crearon para favorecer el desarrollo del sur de nuestro país, facilitando al mismo tiempo el comercio exterior boliviano”.

MINISTRO EN DESACUERDO

A su vez, el ministro de Producción, Jorge Luis Prado, también se refirió a lo señalado por el presidente Pedro Castillo y se mostró en contra de la posibilidad de entregar territorio peruano a Bolivia.

En diálogo con una radio local, Prado destacó que lo más ideal sería evaluar otorgar mayores facilidades en materia de comercio internacional a Bolivia y que también favorezcan al Perú, en lugar de optar por una alternativa que pueda afectar la soberanía del país.

“La soberanía hay que respetarla. Tenemos que ser soberanos siempre. La salida que se le puede dar a Bolivia pues tiene que ser, de repente, algunas facilidades de comercio exterior que favorezca también al país”, aseveró.

Expertos en política exterior rebatieron respuestas de Pedro Castillo

1. “Habrá que preguntarles a los cubanos (si Cuba es una dictadura), yo no quisiera que ningún otro país o persona se entrometa en la vida de los peruanos”.

Miguel Rodríguez Mackay // Abogado internacionalista

Es evidente que, en Cuba, al igual que Venezuela y Nicaragua, hay una dictadura. Bajo esa perspectiva, lo que debería existir es una conceptualización más clara por parte del presidente Pedro Castillo y de quienes lo asesoran en estos temas. El jefe de Estado está percibiendo que no calificar de dictadura a estos países es lo mismo que no intervenir en los asuntos internos de otras regiones. Son dos cosas totalmente distintas. A mi apreciación, la Cancillería no ha tomado su papel de brindar los insumos conceptuales básicos y esenciales al presidente sobre política exterior y eso se ha visto en esta última entrevista. Necesita un mejor asesoramiento para que no repita estas situaciones. Existe una clara falta de conocimiento, por parte del presidente, sobre lo que es y no es una dictadura o intervenir en asuntos internos de un país.

2. “Hay que preguntarles a los venezolanos (sobre a quién reconoce como presidente de Venezuela). Yo no me voy a meter en problemas de otros países”.

Carlos Scull // Diplomático venezolano

Lo que es muy preocupante de esta última entrevista es que el presidente Castillo no pueda llamar las cosas por su nombre. En Venezuela hay serias violaciones de derechos humanos y se ha cometido crímenes de lesa humanidad. Es terrible que tenga una posición ambigua sobre lo que sucede en Venezuela. Perú es el segundo país del mundo con más migración venezolana y lo que esperamos es que el presidente peruano salga en defensa de este pueblo. Él dice que hay que preguntarles a los venezolanos. Yo como venezolano, lo que puedo decir es que la gran mayoría de nosotros queremos volver a la democracia y tener elecciones libres. El presidente está evitando decir que reconoce a Maduro, pero sus acciones muestran otra cosa. Esto es doloroso porque el Perú siempre ha sido un país aliado en la defensa de los derechos humanos de los venezolanos.

3. “Ni siquiera pasaba por mi cabeza ser candidato (cuando dijo: ‘mar para Bolivia’). No lo dije como presidente, nos pondremos de acuerdo y consultaremos al pueblo”.

Allan Wagner // Excanciller

La Cancillería en un comunicado ha rectificado las intenciones el presidente Pedro Castillo, quien en su última entrevista evidenció la posibilidad de otorgar salida al mar a Bolivia. De esta manera, se está estableciendo y reiterando con claridad la política exterior de este gobierno con respecto al pueblo boliviano y su maritimidad. Lo que está planteando es un completo absurdo, porque iría en contra de todo lo que representa nuestra política exterior como país. Creo que hay que tomarlo como un desatino, pero igual es muy preocupante que el presidente de la República diga algo así. Lo ideal sería que aclare pronto qué es lo que realmente piensa sobre ese tema. Considero que no tiene sentido alguno que el jefe de Estado plantee un referéndum para que los peruanos elijan o no darle salida al mar a Bolivia.

