Las polémicas declaraciones del mandatario –donde se mostró a favor de la pretensión de Evo Morales– fueron rechazadas por congresistas de distintas tiendas políticas, incluyendo la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, quien le recordó al presidente Pedro Castillo los alcances del artículo 54º de la Constitución que establece que “el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre”.

“La soberanía nacional y la Constitución se respetan”, le aclaró Alva, mientras que desde la Comisión de Constitución expresaron su preocupación respecto de la posibilidad de que se realice una “consulta popular” para entregar acceso marítimo a Bolivia. En ese contexto, el grupo de trabajo, que preside Patricia Juárez, recordó que, de acuerdo al artículo 32º “no pueden someterse a referéndum los tratados internacionales en vigor”, como es el caso del Tratado de Rectificación de Fronteras suscrito en nuestro país y Bolivia en 1909. “No consideramos admisible que quien está a cargo de la política exterior desconozca públicamente el texto fundamental”, indicaron.

El tema ameritó también un pronunciamiento del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, quien informó a Perú21 que se trabaja en una moción multipartidaria para convocar al canciller Óscar Maúrtua y al mismo jefe de Estado al Pleno del Congreso.

“Lo que ha dicho (Castillo) es un acto de traición a la patria, nadie que piense así puede ser presidente del Perú”, sostuvo, y agregó que dada la gravedad de las afirmaciones se requiere que sea el mismo Castillo quien aclare el tema al Parlamento.

El legislador de Avanza País José Williams dijo que el presidente Castillo “no tiene idea del concepto y alcance de integridad y soberanía nacional. No toma posición, se escuda en el pueblo y no se da cuenta que le dirá que no”.

Por su parte, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anticipó que su bloque apoyará la citación al mandatario. “El presidente ha hecho declaraciones que lo ponen al límite de la traición a la patria; esas situaciones no se deben volver a presentar en el país. Él es el presidente de todos los peruanos, no de Bolivia, y debe defender los intereses nacionales; entre países hay intereses, no donaciones territoriales, está equivocado. Tiene que leer la Constitución, así no le guste, él es el responsable de las relaciones exteriores y su responsabilidad es garantizar la soberanía e integridad territorial”, declaró a Perú21.

