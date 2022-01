Para el abogado constitucionalista Carlos Hakansson, el presidente Pedro Castillo debe rectificarse sobre la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia. Caso contrario, indica, el Congreso podría denunciarlo constitucionalmente.

¿Puede el presidente ofrecer una salida al mar a Bolivia?, ¿qué dice la Constitución?

El presidente debe defender la soberanía nacional. Está establecido en la Constitución, no lo he inventado, es el inciso 15 del artículo 118 de la Constitución peruana que establece las competencias que corresponden al jefe de Estado. El presidente Castillo tiene el deber de personificar a la Nación, conforme a las disposiciones constitucionales, pero actúa al margen de ellas.

Ha dejado la posibilidad de acudir a una consulta popular por este tema.

En la misma Constitución, en el artículo 32, el párrafo final dice que no cabe convocar referéndum contra tratados internacionales que estén en vigor. El Perú tiene desde 1909 firmado el tratado Polo Bustamante que ratificaba las fronteras entre Perú y Bolivia y no hay más que hablar.

¿Qué debe hacer el Congreso de la República?

Lo que el Congreso debería hacer –pues se trata de un tema de Estado– es presentar un comunicado del Pleno y conminar al presidente a que se rectifique. Si el presidente no se rectifica, recién ahí podemos hablar de esta causal que se está mencionando.

¿La causal de traición a la patria?

Si el Congreso conmina al presidente a rectificarse y este no lo hace ya hay una declaración de intención. Esa declaración de intención primero va contra la Constitución, porque el presidente tiene que defender la soberanía, la integridad del territorio patrio. Si el presidente no se rectifica, podría configurar una traición a la patria, a los deberes patrios.

¿Qué nivel de importancia tiene este tema?

Aquí estamos ante un tema de Estado. Esto es algo similar al diferendo marítimo que hemos tenido con Chile. Durante tres gobiernos de Toledo, García y Humala se mantuvo un mismo equipo, todos hemos estado juntos a al pendientes de una misma línea. Este es un caso similar no igual. Yo no concibo en el Congreso que podamos hablar de binomio. Aquí debería haber un claro deslinde y ahí se podrá conocer de qué lado están los parlamentarios. Hay temas de Estado que no están sometidos a la opinión ni a la discusión como es el interés del territorio patrio.

¿Si el presidente es acusado constitucionalmente, qué sigue?

Tendría que suspenderse el ejercicio de la presidencia.

