El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, cuestionó el informe final de la denuncia constitucional contra el jefe de Estado, el cual recomienda inhabilitarlo por cinco años para el ejercicio de la función pública.

El defensor legal del máximo mandatario calificó el informe de presunta traición a la patria como jurídicamente “insulso”, pues explicó que en el propio documento hablan de una intención y no de la comisión de un delito.

“Es jurídicamente insulso, es jurídicamente endeble, es débil es inconsistente. ¿Cómo puede haber traición a la patria? El informe de calificación dice: ‘hubo intención’. Si hubo intención, entonces no hay delito porque el derecho penal no es de ánimos, de lo que yo pretendo, es de acto. Si no hay acto criminal, no hay delito”, declaró para TV Perú.

En ese sentido, Espinoza sostuvo que en la entrevista con Fernando del Rincón en CNN, el presidente indica que va a consultar a la ciudadanía para una posible salida al mar a Bolivia, por lo que tampoco constituiría traición a la patria.

“Si uno ve toda la declaración a CNN con el periodista Rincón, si uno transcribe todo y no una parte, el presidente dice: ‘yo no le voy a dar salida al mar, vamos a consultar’. Eso es lo que dice y eso no es traición a la patria. Si no hay traición a la patria, el caso debería ser archivado”, dijo.

En otro momento, Benji Espinoza se refirió a la declaración que brindó este martes la primera dama, Lilia Paredes, ante el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca, en el marco de la investigación por el presunto plagio de su tesis de maestría.

“Ha brindado su declaración contestando cada una de las preguntas que le ha hecho el Ministerio Público con el único afán de colaborar con la investigación y poder esclarecer los hechos materia de indagación”, expresó el abogado del jefe de Estado.

