El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, aseguró que su defendido no ha cometido ninguna infracción a la Constitución al negarse a declarar ante la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno, en el marco de las investigaciones que se le realiza por el caso Sarratea.

Espinoza se refirió al artículo 97 de la Carta Magna, la cual señala que es obligatorio que las autoridades comparezcan al Congreso frente a investigaciones, como las que se le sigue el máximo mandatario.

“El (artículo) 97 hay que leerlo en conjunto con el (artículo)117, es verdad que todos tenemos que comparecer ante el Congreso, pero el presidente tiene un estatuto de inviolabilidad, por eso es que otros presidentes han ejercido el estatuto de inviolabilidad”, explicó en diálogo con RPP.

En ese sentido, el abogado enfatizó en que Castillo Terrones no se ha amparado en el artículo 117, pues sostuvo que se mostró abierto a las indagaciones, hasta que, según él, se adelantó opinión por parte de los miembros del grupo de trabajo parlamentario.

“El presidente en ningún momento se amparó en el 117, él dijo: ‘voy a dejar de lado el 117 para dar un gesto’, pero el presidente muestra un gesto de apertura y lo que recibe es, por el contrario, adelantos de opinión, falta de opinión, falta de objetividad, falta de imparcialidad, falta del derecho a la defensa”, indicó.

Asimismo, Benji Espinoza alegó que el presidente de la República no tiene la obligación de comparecer ante la Comisión de Fiscalización y que debido a eso no puede haber podido infringir la Constitución.

“Si no tiene obligación de comparecer, porque no puede ser investigado en la Comisión de Fiscalización, entonces, ¿cómo no recibirlos puede convertirse en una infracción constitucional?”, cuestionó.

Declaraciones de Benji Espinoza

VIDEO RECOMENDADO

Huancavelica: Toro embiste a profesora y niño es fiesta