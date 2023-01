En agosto de 2022, mientras Beder Camacho gestionaba el asilo de la ex primera dama Lilia Paredes en México, su hermano Mauro conseguía un puesto administrativo en el Ejército peruano.

El exsubsecretario presidencial de Pedro Castillo era el hombre fuerte de Palacio de Gobierno. Según la Fiscalía, Camacho era, además, el operador del mandatario para borrar pruebas que lo incriminaran, uno de los asesores en la sombra empoderado por el profesor chotano.

El 4 de agosto, el economista Mauro Camacho Gadea fue designado jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Desarrollo Informático de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), cargo por el que percibe un sueldo de S/6,102.

De acuerdo a su declaración jurada, en los últimos cinco años ha laborado como docente en dos universidades y un instituto. En 2019 intentó formar su propia empresa Corporación Trascender, que hoy se registra con suspensión temporal en la Sunat.

El trabajo en la FAME le cayó de repente. En esa entidad, el hermano menor de Beder también es el responsable del Portal de Transparencia; es decir, su función es garantizar la entrega de información y documentación de la institución al público.

Perú21 se contactó con Beder Camacho para saber si intervino en el nombramiento de su familiar. “No tuve nada que ver, él ha ingresado cuando yo he dejado de ser funcionario del Estado”, dijo. Cuando se le hizo notar que eso no era cierto, insistió en que no tuvo injerencia en la designación.

Tenga en cuenta

-Desde Palacio de Gobierno indicaron a este diario que Beder Camacho estuvo con licencia sin goce de haber de junio a diciembre de 2022. Pidió vacaciones por todo enero de este año.

-En febrero retornará a su puesto como jefe de Trámite Documentario de Palacio, plaza que obtuvo vía concurso público en 2014. Las fuentes indicaron que se le abrió una investigación por su desempeño como subsecretario.