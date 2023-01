Beder Camacho, el exsubsecretario presidencial de Pedro Castillo continuaría rondando Palacio de Gobierno a pesar que está bajo investigación en el Ministerio Público sindicado por ser parte del ‘Gabinete en las Sombras’ y también por facilitar la fuga de Bruno Pacheco.

En agosto del 2022, Castillo y el entonces primer ministro Aníbal Torres aceptaron la renuncia de Beder Camacho al cargo y un mes después fue nombrado asesor en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero abandonó este cargo en octubre.

No obstante, Camacho habría vuelto a las oficinas de la Presidencia, que ahora están bajo la conducción de Dina Boluarte. En diálogo con RPP, aseguró que volvió a inicios de enero de este año con el cargo de subdirector en la oficina de atención al ciudadano.

“Yo sigo trabajando en el despacho presidencial, me he reincorporado los primeros días de enero, estoy de vacaciones. Yo ahorita me he reincorporado, pero no estoy trabajando porque he solicitado vacaciones porque me están debiendo algo de 60 días y he solicitado 30 días de vacaciones. Mi plaza es de subdirector en la oficina de atención al ciudadano”, refirió ayer por la noche.

Beder Camacho llegó a la Presidencia en el 2014, donde trabajó en diversos puestos como responsable de Archivo y Atención Al Ciudadano, jefe de Trámite Documentario y Archivo, y Almacén, entre otros, y vio pasar a los presidentes Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, y Pedro Castillo.

Lo desmiente

La mandataria Dina Boluarte habló brevemente hoy sobre el caso Beder Camacho y desmintió lo dicho por el exhombre de confianza de Castillo. “Beder Camacho no está en Palacio (...) no trabaja en Palacio”, comentó brevemente durante una actividad oficial.

Sin embargo, este martes 17, Camacho volvió a referirse a su relación laboral con Palacio de Gobierno y ratificó que continúa trabajando en la Casa de Pizarro.

“He solicitado mis vacaciones porque me están debiendo más de 59 días de vacaciones [...] Debo estar en los primeros días de febrero, reincorporándome a mi plaza. Mi plaza es al Despacho Presidencial, soy subdirector de atención al ciudadano desde el año 2014″, aseguró a RPP.

