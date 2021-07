Los continuos ataques que ha recibido Perú21 desde la Fiscalía de la Nación por el destape del caso Los Dinámicos del Centro ahora tienen respuesta. Han quedado esclarecidos ayer con la difusión de los nombres de quienes conforman las mesas de transferencia del nuevo gobierno de Pedro Castillo. Una de las integrantes es Lenka Zajec Jelusic, actual gerenta de Imagen y Comunicaciones del Ministerio Público, que ha jugado un papel desconcertante en este escándalo.

Y no estará en cualquier mesa: ella figura en el equipo que tomará las riendas de la Presidencia del Consejo de Ministros. El documento que lo confirma lleva la rúbrica de Dina Boluarte, vicepresidenta electa por Perú Libre.

Zajec fue quien comandó la campaña de desprestigio contra este diario y otros medios cuando se alertó, el pasado 9 de junio, que el fiscal coordinador anticorrupción Omar Tello retrasó el operativo preparado en Junín por la fiscal Bonnie Bautista para detener a los 38 integrantes de la red criminal vinculada a Perú Libre.

La asesora contó con el aval de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para coordinar una respuesta sistemática a las revelaciones que hizo este diario.

Su trabajo consistió en alinear un discurso de defensa con Tello y la misma fiscal Bautista, que fue traída a Lima en más de una ocasión, para intentar desmentir la contundente información divulgada.

Lenka Zajec.

Las gestiones de Lenka Zajec se vieron reflejadas en distintos pronunciamientos desde las redes oficiales de la institución, hasta una carta aclaratoria enviada a esta redacción a manera de amedrentamiento.

¿A qué juega? El documento que confirma a Lenka Zajec como integrante de la mesa de transferencia en la PCM lleva la firma de Dina Boluarte.

También consiguió entrevistas para Omar Tello en programas de televisión y de radio. Hubo una en particular, la del 13 de julio en RPP, en la que el fiscal superior admitió que las capturas de Los Dinámicos del Centro pudieron realizarse antes de la segunda vuelta electoral del 6 de junio.

Ese operativo, de haberse desplegado a tiempo, pudo ser relevante para que los electores conozcan antes del día de la elección a las andanzas de los principales dirigentes de Perú Libre.

Pero la labor de Zajec se redondeó con la entrevista que la fiscal Bautista ofreció al dominical Panorama la noche del 18 de julio. La alta funcionaria acudió al Canal 5 para preparar la presentación de la fiscal en televisión nacional.

Este traslado inusitado de Bautista –desde Huancayo a Lima– para una entrevista, no fue comunicado a Pablo Sánchez, quien era el titular del Ministerio Público encargado ante las vacaciones que gozaba Ávalos en ese momento. Así lo confirmaron fuentes fiscales.

Perú21 se contactó con Lenka Zajec para conocer sobre las funciones que desempeñará en la mesa de transferencia. “Yo no formo parte de ninguna transferencia, he pedido que se corrija ese documento que está circulando”, refirió sin dar mayores detalles. Pero hasta el cierre de la edición, desde Perú Libre no hubo correcciones.

Tenga en cuenta

-Perú21 conoció que Zajec no ha presentado renuncia a la Fiscalía. Sin embargo, de acuerdo a fuentes, Zajec ha pedido la lista de los bienes que le asignaron en la institución para cumplir sus funciones. Este es el paso que realiza un funcionario antes de dejar su cargo.