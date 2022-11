El titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, responderá ante la Comisión de Inteligencia del Congreso sobre los S/40,000 mensuales que estarían pagando al dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien estaría haciéndose pasar como informante de la institución, según declaró un colaborador eficaz a la Fiscalía.

Así lo manifestó José Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia. Precisó que la presencia del jefe de la DINI se daría, a más tardar, el próximo lunes. “Recabaremos información para poderlo citar. Todo eso lo estamos viendo para ver qué acciones tomamos”, indicó en diálogo con Perú21.

Añadió que la Comisión de Inteligencia ya requirió información a la DINI para corroborar los pagos a Vladimir Cerrón. “Si esto es verdad, entonces es un hecho grave por mal utilizar los fondos públicos para este tipo de cosas”, sentenció.

En la misma línea, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) anotó que el Parlamento “está en la obligación” de fiscalizar los pagos hechos por la institución de Inteligencia. Sin embargo, alertó que sería difícil comprobar que el líder de Perú Libre está cobrando S/40,000 mensuales.

“Nunca se da el nombre del agente. Normalmente, no se usan los nombres verdaderos, es para proteger al informante; si no, nadie daría la información. Pero no es usual que reciban 40 mil soles”, sostuvo a este diario.

Para el legislador, la Contraloría General también debería intervenir y explorar los pagos efectuados por la DINI.

Este diario supo que la Contraloría iniciará acciones de control sobre la DINI luego de la denuncia. Fuentes detallaron que si bien las partidas por gastos especiales pueden ser reservadas, ello no limita que se recopile información para determinar las acciones a seguir. La agencia de inteligencia no puede estar libre de supervisión del uso de sus fondos.

Más falsos agentes

El exministro del Interior Fernando Rospigliosi advirtió que la DINI maneja “muchísimo dinero” que no está controlado bajo una institución independiente y, en ese sentido, podrían haber más falsos agentes.

“Están saqueando el Estado a vista y paciencia de todo el mundo. Si interviene la Fiscalía, habrá procedimientos legales y si han tenido cuidado, será muy difícil de mostrar que esos 40 mil soles eran para Cerrón”, aseveró en diálogo con Perú21.TV.

Destacó que el pago ayudaría para asegurar el respaldo de la bancada del lápiz y que habría más personajes, entre ellos legisladores, que estarían cobrando de la DINI.

“Lo más probable es que tengan a muchos otros congresistas en la planilla pagándoles un dinero similar para mantener su apoyo”, reiteró.

El exjefe de la Digimin José Luis Gil consideró que la DINI no puede negar información por calificarla como “secreto de Estado”, pues tanto el Congreso como la Contraloría mantendrían la reserva correspondiente.

Vladimir Cerrón no negó los irregulares pagos, pero sí atacó a los medios de comunicación que difundieron las declaraciones del colaborador eficaz y, con tono altanero, pidió que sea citado al Congreso “para declarar sobre la leyenda urbana”.

