Para el exministro del Interior, Rubén Vargas, es un atropello a la democracia que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, esté evaluando siquiera sacar del cargo al Procurador General, Daniel Soria, bajo el pretexto de revisar su nombramiento. Actualmente Soria investiga al presidente de la República Pedro Castillo, por sus reuniones clandestinas en el pasaje Sarratea.





¿Cuál es la función de la Procuraduría General de la República?

Primero, hay que recordar que cuando hablamos de la Procuraduría General de la República, estamos hablando de una institución autónoma, similar a la que goza el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por lo tanto, la obligación de todo funcionario público especialmente del ministro de Justicia es respetar la institucionalidad, respetar esa autonomía de la que goza la Procuraduría General. Es lógico que la Procuraduría tenga esta autonomía porque tiene como finalidad principal defender los intereses del estado. Ojo, no es defender los intereses del presidente de la República, no es defender los intereses de un ministro sino defender los intereses del Estado. Y, si un funcionario público del más alto rango, comete conductas que podrían ser tipificadas como delictivas el Procurador General tiene la obligación de actuar de acuerdo a sus responsabilidades, para que el Ministerio Público investigue y eso, es lo que ha hecho el procurador en uso irrestricto de sus funciones, ha presentado esta denuncia, lamentablemente, contra el Presidente de la República, pero esa es la obligación del Procurador General.

¿Considera que es una amenaza que el ministro de Justicia revise la designación del Procurador General?

Es muy peligroso que un ministro de Justicia esté amenazando de manera tan alevosa al Procurador General. Hay que decirlo con absoluta claridad, no está dentro de las funciones del ministro de Justicia revisar el nombramiento del Procurador General. Ese tipo de amenazas no corresponde a la actuación democrática de un ministro de Justicia. Tenemos que defender esa autonomía de la que goza el procurador y más aún de investigar conductas que afectan a los intereses del Estado. El ministro de Justicia no puede revisar la designación de Soria, es un atropello .

¿Cuál es el mensaje que está dando?

Si se pretende continuar con este despropósito se estaría atropellando a la democracia, a nuestra institucionalidad. Y sería un mensaje terrible para la Procuraduría y Fiscalía que son los operadores de la justicia. Quien pretenda investigar a los altos mandos serán destituidos, este es el mensaje.

