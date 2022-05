Para el especialista Anthony Laub el conflicto de Las Bambas no se resolverá mañana con la instalación de la mesa de diálogo pues asegura que los principales actores no muestran interés en hacerlo.

“En el caso de Las Bambas se estima que se pierde un poco más 8.5 millones por día y esa es plata que no regresa. Luego tendremos que ver cómo cubrimos ese forado que se genera y la única opción que se me ocurre es que al resto de los ciudadanos nos van a tener que cargar con algún tipo de impuesto. Quien termina perdiendo es el país. Pareciera ser que los irresponsables que nos gobiernan no se dan cuenta de hacia dónde nos están llevando. Hemos retrocedido en meses más 10 puntos de pobreza y eso es imperdonable”, dijo.

En otro momento aseguró que es el Estado el que incentiva los conflictos sociales en vez de resolverlos.

“Absolutamente yo lo he venido diciendo que el principal incitador de los conflictos es el estado peruano que paralizan las actividades mineras en el país. Y esto ha sido corroborado por lo que responde el congresista Pariona, no nos preocupa los conflictos sociales porque eso nos da pie a expropiar las actividades mineras. Lamentablemente no creo que haya solución al conflicto”, concluyó.

