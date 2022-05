Para Amalia Moreno, Directora Ejecutiva de la Autoridad Reconstrucción con Cambios, no hay una explicación para su salida de la institución, encargada de la ejecución de obras en las regiones tras el Fenómeno del Niño del 2017. Se encontraba en Tumbes supervisando obras cuando se enteró de la resolución que comunicaba su cese.

¿Llegó a recibir previamente una comunicación del presidente Castillo?

No he recibido, ninguna llamada ninguna comunicación y eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque me parece mal lo que acaban de hacer es una falta de consideración a los funcionarios públicos en general, no solamente conmigo. Todos los funcionarios públicos somos ciudadanos y ciudadanas de a pie. Nosotros también formamos parte del Perú y necesitamos respeto y consideración.

¿Cómo se llevaba con el presidente y con el premier?

Nosotros hemos tenido reuniones de trabajo, inicialmente me reuní con el premier para informarle de los avances de la Autoridad cuando recién inició. He tenido varias coordinaciones con su equipo con sus asesores hemos estado trabajando de forma articulada. El presidente de la República nos ha felicitado por los reconocimientos en nuestra labor en las distintas obras de la implementación del Plan de Reconstrucción y también de aquellas obras que estamos haciendo de gobierno a gobierno. En ese sentido no tenía ningún indicador de esta salida. Sólo espero que no sea para detener este proyecto y no es Amalia Moreno quien lo dice sino las regiones que lo necesitan. Hablamos tanto del pueblo y el pueblo me ha reconocido en la provincia de Tumbes por todo el trabajo realizado.

¿Cuántas obras han generado y puestos de trabajo?

Hemos generado 10 mil puestos de trabajos al mes con l convenio de gobierno a Gobierno y 6 mil 270 obras culminadas y dos mil obras en ejecución, esto lo hemos hecho en la época de pandemia porque mi gestión empezó en el 2010 prácticamente. Hoy somos una unidad ejecutora que más presupuesto tiene. Hasta hoy hemos ejecutado más de 900 millones de soles solamente en estos meses, nuestra programación es que vamos a terminar en 3 mil 400 millones de soles el año.

¿Conoce a Robert López?

En la gestión pública yo tengo varios años trabajando y no he escuchado de él. Lo que he escuchado es básicamente por la prensa que él ha ocupado cargos en la municipalidad de Moyobamba que ha tenido algunos cuestionamientos.

¿Ha recibido presiones quizá para contratar a gente de Perú libre en su sector?

Nunca del presidente ni del premier ni de ninguna autoridad oficial pero sí de algunos partidarios políticos que se han acercado a solicitar puestos de trabajo y yo les he comunicado que eso no se pude dar porque eso está a cargo de la administración pública porque tiene un proceso de elección y una convocatoria pero que no por pertenecer a un partido político ya tiene el puesto de trabajo y así les he respondido. Si yo me he quedado hasta hoy en el cargo no ha sido por ningún negociado ha sido por méritos que hemos venido demostrando.

