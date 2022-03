Para el exministro de Economía y director de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla, la observación al proyecto de ley del Congreso que hizo el presidente Pedro Castillo, claramente es un retroceso para el país. La ley establece que no puedan ser designados como ministros aquellos que tengan sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso, ya sea como autor o cómplice.

¿Qué mensaje da Castillo al país al observar la ley?

Creo que la observación muestra una desconexión del presidente Castillo y el premier Torres para no enfrentar una realidad que es cruda: la precarización de administración pública y los cuestionamientos tan graves de los ministros que lo acompañan en la gestión gubernamental. Más allá de las disposiciones legales está la reacción del Congreso ante una realidad que nunca hemos tenido, estuvieron personas que son sindicadas que no tienen la mínima experiencia pero no sólo eso, que no tienen la moralidad y probidad para ejercer cargos públicos de tal importancia. Creo que el gobierno está en otra dimensión .

Perú21TV conversó con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Consultores, sobre la ley que observó el presidente Castillo para contratar a ministros y viceministros sin cuestionamientos penales ni judiciales.

¿Cuál es el camino a seguir?

El Congreso haría bien en insistir y si la vía se agota que sea el Tribunal Constitucional el que decida la idoneidad y la legalidad de esta ley. Creo que es importante distinguir dos cosas: el cargo de ministro es un cargo político y puede que las personas elegidas no sean política pero si se rodean de buenos técnicos podrían suplir esas carencias. Ojo, pero una cosa muy distinta es que estas personas no tengan principios morales y estén llenas de cuestionamientos judiciales o de haber incursionado en practicas que son contrarias a la legalidad. Por eso el Congreso insiste en subir valla. Como requisito mínimo no tener prontuarios en el cargo y esto se ha estado dando. A veces, no basta con que el Congreso haga control y censure ministros, porque eso lleva su tiempo y mientras tanto las decisiones en los sectores se paralizan.

¿Cómo afecta las malas designaciones en el Estado; gente inexperta y con cuestionamientos penales y judiciales?

Se puede producir varias cosas; mientras se espera a que salga el ministro de turno, se ocasiona una parálisis en la toma de decisiones. Ese es un tema que afecta las inversiones, a la prestación de servicios básicos de los ciudadanos. Por otro lado, provoca una salida de talento; personas que están trabajando, funcionarios públicos de carrera, que tienen credenciales , obviamente, no van a querer salpicarse con lo que sucede, ni involucrarse con una autoridad cuestionada. Y un tercer elemento, es que reclutar a cuadros adicionales va a ser muy complicado, ¿Quién va a querer entrar a trabajar al Estado si hay personas cuestionadas por terrorismo o con procesos judiciales? La señal de Castillo es adversa y muestra claramente el desprecio que el Gobierno tiene hacia el funcionamiento adecuado del Estado. Es un retroceso en todo sentido.

TENGA EN CUENTA:

-La norma fue aprobada por el Pleno del Congreso, segunda votación, el pasado 13 de enero. Fueron 75 votos a favor y 43 en contra.

-Irán por insistencia, así lo confirmó Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución.

