Para el analista político Gonzalo Zegarra, la Asamblea Constituyente no solo es una estrategia distractora sino que podría ser algo más peligroso como un intento de Pedro Castillo y Perú Libre para perpetuarse en el poder.

“Claramente es una mentira, un embuste, un intento manipulatorio del gobierno y de la bancada de PL de hacer creer que hay un clamor popular por una Asamblea Constituyente. Eso no es cierto y no resiste en ningún análisis. Ahí están las cifras. Solo hay un 7% que cree que esa medida es una urgencia, lo que en ciencia política se llama un momento constituyente, no existe en el Perú ni por asomo. Eso no quiere decir que ese intento no sea peligroso”, indicó.

Perú21TV conversó con el analista político Gonzalo Zegarra sobre la Asamblea Constituyente que quiere imponer Perú Libre y el gobierno de Pedro Castillo.

“Acá hay que pensar en que la historia nos enseña que no sería la primera vez que una minoría intransigente logra salirse con la suya a pesar de ser minoría, precisamente por ser intransigente. Hay que estar alertas. Debemos combatir esa falacia, plantarnos y decir que no existe tal clamor y que no es el momento para una Asamblea Constituyente. El Estado está siendo socavado, quieren instaurar una autocracia, sin duda quieren atornillarse en el poder”, concluyó.

