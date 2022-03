El presidente Pedro Castillo volvió a arremeter contra la oposición desde el Congreso y aprovechó para agradecer a los parlamentarios que le dieron el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por el premier Aníbal Torres. Además, los exhortó a salir de su curul para “trabajar por el Perú”.

“Hay otros(congresistas) que tienen temor, los que nunca lo hicieron, algún pequeño grupo, salen cuidando su curul con papeles en alto y diciendo que están haciendo otra cosa, lo que ustedes piden en su curul, pídanlo en el pueblo, en las calles, en las plazas”, indicó durante una actividad oficial en Cañete.

En esa línea saludó a los congresistas que votaron a favor de otorgar la confianza al gabinete Torres. “Agradezco a esos congresistas firmes, consecuentes por el país que en la noche de ayer le dieron el voto de confianza al gabinete”, resaltó y exigió a los parlamentarios que no dieron su voto a favor que “pisen la realidad, sáquense los zapatos, una cosa es hacerlo desde la curul y otra caminar conmigo”.

“Cuántos niños tendrán problemas bucales, visuales, problemas auditivos, esos problemas jamás le interesó a esta vieja clase política, tradicional porque no son del pueblo, porque no marchan, no forman colas, no se vacunan acá en el país, no caminan al mercado del pueblo”, resaltó.

Para buscar victimizarse, una vez más, aseguró que los ataques en su contra son falsos. “Muchos, a veces a través de la pantalla, quieren hacernos ver como uno más del montón, involucrándonos en actos de corrupción que no tenemos”, expresó.