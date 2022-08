En julio de este año, el jefe de Estado cobró un depósito adicional a su aguinaldo. (Foto: Captura del portal de Transparencia de Presidencia del Perú)

Todo indica que el jefe de Estado olvidó una de sus principales promesas de campaña. En mayo de 2021, durante el debate presidencial que se realizó en su natal Cajamarca, Castillo aseguró que renunciaría a su sueldo de presidente, y que reduciría la remuneración de los ministros de Estado.

“La riqueza que es para los peruanos tiene que ser para los peruanos. Renunciaré al sueldo presidencialista y bajaré el sueldo de los ministros y congresistas a la mitad para darles al pueblo peruano y a las personas más vulnerables”, dijo entonces.

Un mes después, tras ganar las elecciones generales, ratificó sus palabras en calidad de presidente electo. “Invoco a la bancada (Perú Libre) a que, llegando a asumir oficialmente este mandato, vamos a renunciar al sueldo presidencialista. Vamos a conducir los destinos del país con el sueldo de maestro”, aseguró.

Sin embargo, una vez instalado en el poder, no renunció a ningún depósito. Incluso –según el Portal de Transparencia de Presidencia del Perú– en agosto de 2021 cobró más de la cuenta, S/17,600, por un reintegro de tres días de julio.

Sus ministros, por su lado, también tuvieron un jugoso depósito en Fiestas Patrias. En su mayoría cobraron S/53,666, por S/30 mil de sueldo y S/23,666 de aguinaldo. Entre los beneficiados se encuentran los principales defensores de Castillo: Aníbal Torres en la Presidencia del Consejo de Ministros; Alejandro Salas cuando estaba en el Ministerio de Cultura; Dina Boluarte en Desarrollo e Inclusión Social, y Geiner Alvarado en Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Pago extra sospechoso

El expresidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Juan José Martínez, explicó que, en el caso de los ministros, la bonificación se encuentra regulada bajo la Ley Nº 30057 del Servicio Civil.

“Desde 2015 aproximadamente, se emitió un decreto supremo para que la paga de los ministros se rija por la Ley del Servicio Civil. Por eso reciben un aguinaldo casi igual a su sueldo. Esto no ocurre con el presidente, quien solo debería percibir S/300 en julio y diciembre”, precisó a Perú21.

Añadió que, en sus años de servicio, nunca había visto un pago extra por otro concepto para los presidentes por Fiestas Patrias o Navidad.

Lo mismo señaló el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

“El aguinaldo presidencial es de S/300, no hay más. Ese pago especial vía decreto de urgencia se ve raro y es sensible. El presidente hasta anunció que iba a dejar su sueldo y ahora ver un pago extra en julio no es normal. Eso nunca ha pasado”, sostuvo, a la vez que hizo un llamado al Ejecutivo a esclarecer los hechos.

Tenga en cuenta

Perú21 consultó a Palacio sobre los motivos expuestos en el decreto de urgencia que otorgó un bono de S/15,700 a Castillo en julio. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

consultó a Palacio sobre los motivos expuestos en el decreto de urgencia que otorgó un bono de S/15,700 a Castillo en julio. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta. El decreto no figura en las publicaciones de DU del portal del Ministerio de Economía y Finanzas. El exministro Luis Miguel Castilla explicó que no necesariamente es un DU a favor de Castillo. “El dinero puede ser por muchos conceptos. Eso se tiene que aclarar”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Fiscalía involucra a Pedro Castillo en cinco casos. Su familia está igual de comprometida en delitos. Entérate de todos los detalles en nuestro informe.