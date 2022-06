Sector agrario sigue en el limbo. Por segunda vez se anuló la licitación de fertilizantes que hizo Agrorural –entidad del Ministerio de Agricultura– con la empresa brasileña MF Fertilizantes, lo que retrasaría 30 días más la adquisición de urea para el inicio de la siembra en el sector agrario. Esto pondría en jaque la producción de alimentos básicos para la canasta familiar, como el arroz, la papa, el maíz amarillo, la caña de azúcar, entre otros.

El miércoles, el ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, adelantó que “esta semana se declararía la nulidad de la compra (...). En 30 días, el fertilizante debería estar en nuestros puertos”, dijo en RPP. Lo anunciado se volvió oficial ayer. Además, dio por concluida la designación de Rogelio Huamaní como director ejecutivo de Agrorural, entidad encargada de contratar a la empresa que proveería de fertilizantes al país.

La gestión de Huamaní pretendía comprar urea a 760 dólares por tonelada y desechó la oferta norteamericana que cobraba 650 dólares. La sobrevaloración era evidente.

El futuro de la agricultura es incierto y la escasez de productos, el alza de precios y la anunciada hambruna están cada vez más cerca por culpa del Gobierno.

Estaban advertidos

Este retraso viene desde las gestiones de los anteriores ministros. Como se recuerda, hasta la fecha van cinco personas sin experiencia o con pasados cuestionables que encabezan la cartera agraria que fueron advertidos de la situación, pero no hicieron nada para enfrentarla.

Así lo aseguró Carlos Durand, presidente de PeruCámaras: “Esto se sabe y se viene alertando desde finales del año pasado y la verdad es que con la velocidad que ha tenido la gestión del Ministerio de Agricultura, y considerando que ha habido muchos cambios, no se han preocupado por la previsión”, dijo a Perú21.

Por esta razón y ante los hechos, Lucila Quintana de Conveagro no tiene esperanza en que el ministro consiga el fertilizante dentro de los próximos 15 días. Y es que, según comenta Quintana, este pedido se hizo desde octubre del 2021 cuando Pedro Castillo visitó Cusco y proclamó la Segunda Reforma Agraria, “que de segunda no tiene nada”, indicó y añadió que “ya estamos en un riesgo de no tener una siembra definida para la campaña grande (de julio) y vamos a tener ausencia de alimentos”.

Alimentación en riesgo

Si en algo coinciden los expertos es en los alimentos que escasearán por la falta de fertilizantes. Arroz, papa, maíz amarillo y caña de azúcar, que forman parte de la canasta básica familiar de los peruanos, serán los principales.

Esto debido a la estacionalidad de los productos, así lo explica Carlos Durand: “Yo no puedo esperar a que lleguen los fertilizantes y cuando lleguen yo comienzo a sembrar, no. Acá hay estacionalidad, si no se siembra en ese momento, no se cosecha. Si el fertilizante no llega, se estima que la productividad va a caer en un 40%”.

“La compra que está haciendo el Gobierno es totalmente insignificante (...) la campaña arrocera ya empieza, ya deben estar preparando campos, la siembra va a comenzar en setiembre y para los meses octubre -noviembre las siembras de arroz de mayor relevancia”, informó Víctor Vásquez, consultor de agricultura.

“La agricultura en Piura está bastante golpeada debido a los fertilizantes. Una bolsa de urea en Piura costaba 90 soles, hoy cuesta 260 soles, esto es por la falta de capacidad técnica del Gobierno”, sostuvo Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura.

Perú Libre en Agrorural

Daniel Moscoso Vargas, abogado de profesión y militante de Perú Libre desde 2016, es una de las principales alternativas para ser el nuevo director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural), en lugar del destituido Rogelio Huamaní, quien fue designado a pesar de no contar con experiencia en materia agrícola.

Rogelio Huamaní –también militante de Perú Libre y allegado a Vladimir Cerrón– designó a Daniel Moscoso como coordinador técnico en Agrorural.

Moscoso fue parte del Comité Evaluador de Agrorural que no ha tenido la capacidad para realizar un concurso internacional para traer los fertilizantes al Perú. Además, el 6 de junio, día que se lanzó la segunda convocatoria para la compra de urea, Moscoso se reunió dos veces con el premier Aníbal Torres en la sede de la PCM.

Para Rómulo Antúnez, exviceministro del Midagri, el posible nombramiento de Moscoso como jefe de Agrorural sería otro error del Gobierno. “Daniel Moscoso es uno de los principales responsables (de no lograr la compra de urea) al ser parte del Comité Evaluador”, señaló.

Aprendiz. Huamaní no cumplía con experiencia para el cargo.

Piden que Fiscalía investigue

La presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, Vivian Olivos Martínez (Fuerza Popular), envió un oficio a la Fiscalía de la Nación para solicitar que se abra una investigación contra Rogelio Huamaní –recientemente destituido de Agrorural– y otros por irregularidades en el proceso de compra internacional de fertilizantes de urea.

La solicitud es a consecuencia de los informes de la Contraloría, en los que se advierten irregularidades en la licitación que ganó la empresa MF Fertilizantes.

En diálogo con Perú21, Vivian Olivos consideró que es “sospechoso” que la convocatoria haya estado a cargo Huamaní, quien no cuenta con experiencia en el sector agrícola.

“Resulta muy sospechoso que una compra tan importante para los pequeños agricultores se haya encargado a un programa que tenía como director ejecutivo a una persona altamente cuestionada”, sostuvo.

Agregó que el presidente Pedro Castillo ha puesto en riesgo la campaña agrícola 2022-2023 y también la seguridad alimentaria del país.

Contraloría

El exviceministro de Agricultura Rómulo Antúnez señaló que la Contraloría también debería intervenir la millonaria compra de urea para conocer si existen responsabilidades administrativas o penales.

“Con esta demora, los más perjudicados son los productores y las poblaciones vulnerables”, afirmó Antúnez a este diario.

Carlos Paredes // Coordinador general de Sierra Productiva

Que no se pueda comprar hasta ahora los fertilizantes es una revelación más de la incapacidad que tiene el Gobierno.

Están intentando comprar la urea desde el año pasado, desde setiembre. Esto fue anunciado en el lanzamiento de la Segunda Reforma Agraria que se realizó en Cusco.

Considero que el nuevo ministro Andrés Alencastre pecó de entusiasta cuando, al recibir el mando del Ministerio de Desarrollo Agrario, creyó lo que le habían informado sobre que todo estaba encaminado con la empresa brasileña MF Fertilizantes.

Si el ministro –apenas entró al cargo– invitó a todos los funcionarios a poner su cargo a disposición, también debió pedir la cabeza del representante de Agrorural (Rogelio Huamaní), quien ha sido el encargado de hacer estas compras internacionales.

Recién ha destituido a Rogelio Huamaní (ayer), quien era un personaje cuestionado debido a que venía de ser gerente de desarrollo económico del Gobierno Regional de Junín cuando Vladimir Cerrón era el gobernador.

Es decir, él llegó a Agrorural por un tema de cuoteo partidario.

Tenga en cuenta

La Comisión Agraria del Congreso citó para el jueves 30 al ministro de Desarrollo Agrario, Andrés Alencastre, y al exdirector de Agrorural Rogelio Huamaní. Deben explicar el segundo fracaso en la compra de urea.

La Contraloría advirtió el retraso del Midagri en el abastecimiento de fertilizantes para la próxima campaña agrícola.

