El presidente de la República, Pedro Castillo , empezó esta semana con un recargada agenda de actividades en el marco de su visita oficial a México y Estados Unidos. El mandatario sostuvo reuniones con otros jefes de Estado y pronunció discursos en la Cumbre de la Celac y la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, en Lima, las relaciones entre sus ministerios estuvieron lejos de ser diplomáticas. El fin de semana, el vicecanciller Luis Enrique Chávez aseguró que el Perú no reconocía a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, fecha en la que el Grupo de Lima se pronunció por última vez sobre la situación política y social en ese país sudamericano.

“En este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”, indicó el diplomático desde el distrito de Surco.

Ante estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que esta sea la postura del Gobierno sobre la situación de Venezuela y reveló que el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Nicolás Maduro.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social Twitter.

Guido Bellido cuestionó por redes sociales al vicecanciller y al canciller Óscar Maúrtua.

En medios de este intercambio de opiniones sobre la posición oficial del Estado peruano frente a la crisis venezolana, la Cancillería emitió un comunicado en el que precisaban que nunca se han roto relaciones con ese país. Además, señalaron que apoyan las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para llevar adelante elecciones libres y democráticas.

Otros ministros se pronuncian

Con relación a esta polémica, los ministros de Defensa e Interior, Walter Ayala y Juan Carrasco, respaldaron ante la prensa al sector de Relaciones Exteriores y tomaron distancia de las declaraciones de Bellido Ugarte. Coincidieron que es el presidente quien establece la política exterior del país.

“Nosotros respetamos las opiniones de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo señalado por el encargado de Relaciones Exteriores, que en este caso es el canciller Maúrtua. Estamos nosotros en esa línea. Nosotros estamos con el canciller Maúrtua”, dijo Carrasco.

“Lo que puedo decir presidente de la República es quien lleva la política en el extranjero al igual que el canciller. Si hay coordinaciones para que extranjeros, que estaban de manera ilegal, vuelvan a su país, enhorabuena, entiendo que es un plan que el Ministerio Público estaba efectuando para personas que estaban vinculadas en delitos”, refirió Ayala.

Reunión entre Castillo y Maduro

En el mismo mensaje en que marcó distancia de las declaraciones del vicecanciller, el premier Bellido reveló que el mandatario Castillo había sostenido una reunión con Nicolás Maduro en México. Esta versión fue confirmada por el propio presidente venezolano, quien dio detalles sobre este encuentro y los temas abordados en su diálogo.

“Tenemos 42 mil venezolanos inscritos para volver desde el Perú y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de Gobiernos, del Perú, Pedro Castillo, y de Venezuela, Nicolás Maduro, para un plan de vuelta a la patria masivo de venezolanos. Nosotros ponemos los aviones y vamos a buscar apoyo en ACNUR y de otros organismos internacionales para ese plan, porque ellos quieren volver”, refirió Maduro a la cadena estatal de televisión de su país.

“Hablamos con el presidente del Perú de un interés que tenemos de compra de unos productos de la agricultura, de la industria peruana, de reactivar el comercio, necesitamos comprar productos para la industria venezolana, tuvimos una buena conversación con el presidente Pedro Castillo”, agregó.

Esto generó reacciones inmediatas en el Congreso. La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular), señaló que Castillo Terrones debe dar una explicación a la representación nacional por este encuentro pues en el cronograma del viaje que presentó el Gobierno no figura ninguna reunión con Maduro.

“En la agenda presentada al Congreso para la autorización del viaje del Presidente Castillo no estaba prevista ninguna reunión con Maduro. El Presidente Castillo le debe una explicación al Congreso”, escribió en su cuenta de Twitter.

En esa línea, la comisión de Relaciones Exteriores ha citado al canciller Óscar Maúrtua para que se presente este lunes en la sesión ordinaria del grupo de trabajo para que explique en qué circunstancias se dio este encuentro.

Guido Bellido niega cambios

Este jueves, Guido Bellido se volvió a pronunciar sobre la polémica con el vicecanciller en declaraciones ante la prensa, y dijo que si hay funcionarios que no coinciden con la línea del Gobierno de Pedro Castillo, siempre su cargo “está disponible”.

“Esta comunicación se genera raíz de algunas declaraciones que colisionan con la política del Gobierno por parte del vicecanciller. Es en ese término [...] Si hay una línea de trabajo de un gobierno y si hay funcionarios que no sintonizan, creo que en cualquier escenario uno está disponible”, remarcó el primer ministro desde Iquitos, donde se reunió con gobernadores regionales.

Al día siguiente, viernes 24, el premier descartó que se haya generado algún fraccionamiento dentro del gabinete ministerial a pesar de la diferencia de opiniones.

Guido Bellido aseguró que los ministros se deben alinear a lo que disponga el presidente Pedro Castillo. (Canal N)

“En este momento el gabinete está sólido, todo el mundo trabajando, cada ministerio trabajando en lo que corresponde. No hay en este momento ninguna motivación o ningún interés de hacer cambios en este momento. Eso es lo concreto”, aseguró en respuesta a la prensa.

“No es como muchos dicen que hay discrepancias o algo parecido. Que algunos de nuestros ministros tengan una postura A o B eso se va enmendado en función al presidente. Si el presidente dice la línea, todos nos ponemos en esa línea”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

El sanguinario terrorista Abimael Guzmán murió en la Base Naval a un día de celebrarse 29 años de su captura. Esta es la captura del sigo narrada por los valientes agentes del GEIN, el general Carlos Morán y ‘Gaviota’ Ana Cecilia Garzón.