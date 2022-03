A lo largo de siete meses de administración, el gobierno de Pedro Castillo designó a más de un centenar de funcionarios con sendos cuestionamientos, entre ministros, viceministros, asesores y directores. Así lo detalla un reporte del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), el cual da cuenta de denuncias, procesos en sede fiscal y judicial, conflictos de intereses, no cumplimiento de perfiles, falta de experiencia, etcétera.

“Dice mucho de la improvisación (del gobierno), que cuando es intencional con la finalidad de generar confusión, caos y copar, se vuelve perversa (...). Lo que está habiendo es un tanteo. Si nadie dice nada, lo dejo. Si me hacen roche, lo saco. Si no me hacen mucho roche, igual lo dejo”, remarca Eduardo Herrera, director ejecutivo del CPA.

En el reporte se incluyen a los dos polémicos exjefes de gabinete: Guido Bellido, el primero en estar al mando y quien contaba con pesquisas por apología del terrorismo; y Héctor Valer, el tercer primer ministro que arrastraba denuncias por violencia familiar.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que encabezó hasta hace poco Juan Silva, es la cartera con más funcionarios cuestionados, con 14, según el reporte del CPA. Es en este ministerio donde se denunció una red criminal para lucrar con obras, que alcanza al propio Castillo.

Le sigue la Presidencia, con 11 casos. Aquí figura el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, a quien se le halló US$20 mil en efectivo en el baño de su despacho, en medio de denuncias de injerencias en ascensos de las FF.AA. y la PNP.

A nivel del gabinete, son 19 ministros los cuestionados, entre los que figuran el poco célebre Iber Maraví, con presuntos vínculos con Sendero Luminoso y quien permaneció tres largos meses en el cargo.

De acuerdo con el reporte, de todo ese centenar de altos funcionarios, que además de ministerios comprende a entidades como Essalud, Serfor, Indecopi, el IPD, PetroPerú, entre otras, al menos más del 50% se mantiene en el poder.

“Ya nos hemos acostumbrado a decir que, bueno, este gobierno nombra impresentables y ya fue. Pero eso lo que hace es ser cómplices de la corrupción”, subraya Herrera.

Pero la pésima elección de funcionarios parece que todavía continuará. El último ejemplo es el reemplazo de Silva en el MTC, donde se nombró a su mano derecha, Nicolás Bustamante. Es decir, más de lo mismo.

DATOS:

Al menos 30 funcionarios actualmente en sus cargos no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la nueva Ley 31419, publicada el 15 de febrero.

El Midagri es la tercera entidad con funcionarios más cuestionados, con nueve casos. Le siguen la PCM y el Mintra, con 6; el Minam, Essalud, Interior y Produce, con cinco cada una.

VIDEO RECOMENDADO:

Los exministros de Educación Jaime Saavedra, Flor Pablo, Martín Benavides y Daniel Alfaro se reunieron en un conversatorio sobre el rumbo que está tomando actualmente la cartera que dirigieron en el pasado. La cita fue convocada por Care y la exministra de Educación Marilú Martens, quien dirige dicha organización.