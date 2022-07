Julio Rodríguez, abogado del empresario Zamir Villaverde, afirmó que se ha corroborado, con una tercera persona, la supuesta entrega de S/ 50 mil al presidente Pedro Castillo por parte del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

En declaraciones a RPP Televisión, indicó que la entrega de dinero se habría realizado en el piso 11 del edificio ubicado en jirón Pablo Bermúdez 143, límite entre Jesús María, Lince y el Cercado de Lima, donde habitaba Silva Villegas.

“[Hay una corroboración de eso] con otra persona adicional. Además, lo que han dicho, ya que aparentemente esa entrega se hizo en el famoso piso 11 que habitaba el exministro Silva donde fue el presidente Castillo a recoger”, expresó.

“¿Eso se puede acreditar? Claro que sí, el geoposicionamiento, las celdas de los celulares, las personas que estuvieron allí, todo eso puede acreditarse. Lo que va a suceder es que todos son indicios que apuntan solo a un lugar acto de corrupción”, añadió.

Según ‘Cuarto Poder’, es allí donde presuntamente Zamir Villaverde llegó el 4 de noviembre de 2021 a darle 100 mil soles en una maleta, tal y como lo consigna un audio corroborado por la Fiscalía.

Respecto a la supuesta existencia de un video de la entrega de dinero de Juan Silva a Castillo Terrones, el abogado del empresario indicó que su patrocinado lo desconoce, aunque tampoco lo descarta.

“El señor Villaverde no conoce de eso, pero conforme él me lo ha comentado porque también ha escuchado esa versión, me dice que no se puede descartar”, acotó.

Lo que dijo el empresario

Como se recuerda, ‘Punto Final’ informó que Zamir Villaverde aseguró que el mandatario recibió 50 mil de los 100 mil soles que supuestamente le habría entregado al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

“Luego días posteriores a la reunión del 4 de noviembre de 2021 con Juan Silva, en otra reunión, en el mismo departamento, Juan Silva le dijo a Marco Villaverde que: ‘Zamir, de los 100 mil que me diste, 50 mil le di a Pedro, ya está más contento, más tranquilo’, refiriéndose al presidente de la República, eso es lo que le dijo Juan Silva”, detalló.

Preguntado sobre si tenía conocimiento de que Castillo Terrones recibió dinero proveniente de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o de Juan Silva, Villaverde respondió que sí.

“Sí, en agosto del 2021 Juan Silva le pidió a Marco Villaverde un préstamo de 30 mil soles indicándole que iniciaba su gestión y que toda esa suma de dinero era para el presidente de la República y que estaban necesitando dinero por ello, dinero que Marco Villaverde entregó en efectivo en su departamento de la calle Pablo Bermúdez”, indicó.

Según este testimonio, Villaverde le comentó esto a Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, quien le señaló que sí sabía que su tío “había recibido (el dinero)”. “Juan coordina directamente con mi tío, sí le ha dado”, subrayó.

En otro momento, el empresario aseguró que le entregó a Silva Villegas otros 30 mil soles adicionales y dos teléfonos iPhone. El entonces titular del MTC le dijo que uno de los celulares sería para el jefe de Estado.

