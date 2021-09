Para la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, el Ejecutivo debe demostrar voluntad política para decidir sobre los restos del genocida Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla de Sendero Luminoso. Para que sus restos no sirvan como culto, ni apología al terrorismo, por respeto a las víctimas.

“El Ministerio Público quiere una ley expresa y eso no va a pasar en 24 horas. Le toca al Ejecutivo que se haga cargo del problema y emita un decreto supremo a la brevedad para que mañana se pueda disponer de los restos como corresponde”, enfatizó la exministra de Justicia.

Marisol Pérez Tello: "

Calificó de buena iniciativa la del Ministerio Público sobre el proyecto de ley que enviará al Congreso para que especifique que hacer en estas situaciones.

“Yo entiendo que el proyecto de ley del Ministerio Público al Congreso, es una acción que lo que busca es generar una norma expresa que no tenga que ser interpretada y que permita que situaciones como estas, estén previamente establecidas en la ley y está bien. Pero, eso no significa que el problema se resuelva ahora, cualquier ley mientras pase por las comisiones, el pleno y luego al ejecutivo puede demorar 15 días, no tenemos ese tiempo ahora”, añadió Pérez Tello.

Reiteró la importancia de que el Ejecutivo tome una acción inmediata.

