La reacción de Pedro Castillo a la encuesta de Ipsos no fue la de un candidato presidencial que se ubica como el favorito para llevarse la segunda vuelta con el 42% de las preferencias, según el sondeo. Ayer, el representante de Perú Libre se escondió de las cámaras y los micrófonos en su local partidario de Lima. Solo salió brevemente pasadas las 10 de la noche para decir que estuvo en reuniones, pidió “calma” y evitó responder preguntas de la prensa. Adelantó que hoy, a la misma hora de la noche, hablará sobre sus gestiones.

Quien sí aprovechó para mostrarse fue Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular. De acuerdo a Ipsos, la excongresista cuenta con el 31% de respaldo a nivel nacional, donde Lima figura como su principal bastión electoral: tiene el 43% de apoyo, mientras que su rival llega a 26%.

“Veo los resultados con mucho pragmatismo, los recibo con mucha serenidad (...). Esta campaña, sin duda, va a ser difícil, pero a mí me gustan los retos y pondré todo de mi parte para poder transmitir las propuestas del plan de gobierno y confrontar no al señor Pedro Castillo, confrontar las ideas y los planes de gobierno”, manifestó desde Manchay.

Fujimori sigue con sus actividades proselitistas en las calles limeñas, no puede salir de la ciudad hasta tener la autorización del juez Víctor Zúñiga, que tiene a cargo su caso de lavado de activos.

Ayer, la lideresa fujimorista informó que la jueza de turno pidió al fiscal José Domingo Pérez una opinión sobre la solicitud de la acusada para viajar por el país a fin de continuar con su campaña política.

“Sé que hay personas que están preocupadas por estas primeras cifras y por estas primeras encuestas. Les transmitimos calma. Esta campaña en segunda vuelta recién empieza; esperamos los permisos correspondientes para reiniciar nuestros viajes”, expresó. Pérez tiene dos días hábiles para responder.

Por la tarde, después de ver lo que hacía su contrincante, Castillo hizo un breve pronunciamiento. “El Perú no será como Cuba o Venezuela, crecerá con su propia identidad”, publicó en Facebook, sin firmar un compromiso escrito de que lo que dice pudiese ser siquiera creíble.

Pedirá explicaciones

Yehude Simon, dirigente de Juntos por el Perú, dijo a Perú21 que si bien apoya a Castillo, hay algunas de sus propuestas “que no están de acuerdo con nuestro programa”. Una de ellas es la estatización de empresas.

“La empresa privada, tanto nacional como extranjera, no invertiría ni un centavo y eso sería grave”, sostuvo.

Otra de las cosas que Simon planea tratar con Castillo es la defensa de la libertad de prensa. Asimismo, indicó que espera dialogar con Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre.

Richard Arce: El plan de Perú Libre es inviable, anacrónico

El plan de gobierno de Perú Libre es de Vladimir Cerrón, una propuesta anacrónica, inviable económicamente y que no respalda una gestión del país. Además, Cerrón tiene sentencias por corrupción y a Castillo no parece interesarle deslindar. Eso nos está demostrando que Vladimir Cerrón será el Montesinos detrás de un gobierno y no queremos tener otra vez a gente que aprovecha la oportunidad política para llevar al país a una mayor crisis.

Es importante diferenciar una izquierda progresista y moderna de esta izquierda que se ha quedado con la mente antes de la caída del Muro de Berlín.

El modelo que quiere Cerrón ha fracasado en el mundo. Nacionalizar empresas no tiene ningún sentido. Ahora necesitamos inversión para el país, no romper los tratados de libre comercio. Eso sí, con esto tampoco es que estemos apoyando a Keiko Fujimori. El país elegirá al mal menor.

Tenga en cuenta

-Control Interno del Ministerio Público inició dos procesos contra el fiscal José Domingo Pérez por declaraciones que brindó en plena campaña contra la candidata Keiko Fujimori.

-Andrés Alcántara, excandidato presidencial de Democracia Directa, anunció que apoyará a Pedro Castillo. Su partido consiguió 0.35% de los votos en la primera vuelta electoral.

Pedro Yaranga