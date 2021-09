El presidente Pedro Castillo pidió a los dirigentes de Perú Libre escuchar a todos y dejarse escuchar, en medio de los entredichos entre su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, y el secretario general de dicho partido, Vladimir Cerrón.

Durante un discurso ante dirigentes de Perú Libre, de las rondas campesinas, de los frentes de defensa y de sectores laborales en Cajamarca, el mandatario pidió mirar al país desde el punto de vista de la unidad y no en grupos separados.

“Es necesario y es urgente que al Perú y sus problemas lo miremos desde el punto de vista de la unidad y a los pueblos que lleguemos no encontremos grupos separados. Por algo es Perú Libre, por algo es un partido del pueblo, por algo es un partido que ha nacido en las entrañas de una región serrana y por eso queridos compañeros escuchemos a todos, dejemos escuchar a cada uno de nosotros, cada uno tiene una opinión y de una opinión sumada a la otra se gestan otras más cohesionadas, más fortalecidas, más decisivas”, expresó.

Como se recuerda, el último domingo el ministro Aníbal Torres consideró que el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es una influencia negativa en el Gobierno de Pedro Castillo.

En esa línea, Torres reveló que el mandatario mantuvo al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, porque de lo contrario se iba a considerar que el Ejecutivo estaba a cargo de Cerrón y no de Castillo.

“Para mí [Vladimir Cerrón] sí [es una influencia dañina para el Gobierno], porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”, sostuvo en Canal N.

Estas declaraciones fueron rechazadas por la bancada de Perú Libre, que recordó que Torres es un “invitado” y que las relaciones de cada institución están debidamente establecidas al interior del partido.

Incluso en sus redes sociales, el propio Vladimir Cerrón agradeció el gesto de la bancada oficialista, la cual es presidida por su hermano Waldemar Cerrón.

VIDEO SUGERIDO

El cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán falleció esta mañana en el Hospital Naval. Conversamos con Carlos Morán, exintegrante del GEIN y Pedro Yaranga, especialista en temas de seguridad.