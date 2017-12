Pedro Angulo: “Nunca un indulto ha sido eliminado” [ENTREVISTA]

Se ha presentado ante la Corte IDH un pedido para que se revierta el indulto a Alberto Fujimori . ¿Es esto viable?

-Habría algunos elementos para que se pueda revocar. Por ejemplo, hay un caso en el que no sería aplicable porque se está procesando, que es el de Pativilca, el último caso que tiene el señor Alberto Fujimori. Presuntamente, por el tiempo, no debería haber sido aplicado el indulto, y parece que por ahí hay esa debilidad. Es cuestión de revisarlo con los elementos de juicio.

Pero la Corte IDH solo ha proscrito amnistías, no indultos.

-Eso es verdad. Nunca un indulto ha sido eliminado y, además, por el tema humanitario, que va más allá, inclusive, de los derechos humanos. Se supone que una persona que está en un trance de quedar gravemente afectado en un penal y no se le da la oportunidad de morir con su familia sería indigno. Es un tema bastante polémico, pero nunca ha sido tocado por tribunales internacionales.

¿Se puede considerar como irregular que uno de los doctores de la Junta Médica que elaboró dicho informe sea doctor del beneficiado?

-No, porque la Junta Médica la componen varios, y precisamente son los que conocen sus males. Si los otros médicos no apoyaran, que son varios, hubiese estado solo su opinión positiva, y este no ha sido el caso.