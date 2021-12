La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, formalizó la reunión que se dará mañana en el distrito de Huninquiri, Chumbivilcas (Cusco), donde se continuará el proceso de diálogo entre el Ejecutivo, las comunidades y la empresa Las Bambas con la finalidad de desbloquear de manera permanente el Corredor Minero Sur y permitir la reactivación de las operaciones extractivas de la minera.

En esa línea, la PCM informó que hubo reuniones intersectoriales con representantes de los ministerios de Economía, de Energía y Minas, los equipos técnicos del Viceministerio de Gobernanza Territorial y con representantes de la empresa minera.

Esta reunión generó una fuerte molestia en las comunidades debido a que no se les ha tomado en cuenta y tampoco se les dio a conocer los detalles de la propuesta de Pablo Sánchez, viceministro de Gobernanza Territorial, de convertir la zona en un área de “tratamiento especial”, la cual fue expuesta de manera breve en la reunión del 21 de diciembre en Cusco.

Esta situación pondría en juego la continuidad de las conversaciones y el posible desbloqueo de la vía pues, según dijo el asesor legal de las comunidades de Chumbivilcas, Víctor Villa, el documento de invitación es lo único que les han hecho llegar y no les han informado nada más.

“Ese documento es todo. No hay ninguna otra agenda ni nada. Algunos de nosotros preferimos avanzar con las negociaciones con la minera. No sé en qué estará pensando la premier porque no se ha avanzado nada con nosotros. Recién en la reunión final dijeron que quieren una zona de tratamiento especial pero aún no nos dicen de qué se trata. No descartamos tomar otras medidas”, explicó a Perú21.

TENGA EN CUENTA

A la reunión fueron invitados 8 alcaldes, 27 presidentes comunales, la Defensoría del Pueblo, el Arzobispado de Cusco, la Prefectura, el gobernador regional y el gerente de Asuntos Corporativos de la minera.

Ningún congresista de Cusco confirmó su asistencia.

