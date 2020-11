Antero Flores-Aráoz, que jurará al cargo de presidente del Consejo de Ministros este mediodía, se pronunció sobre las manifestaciones de protesta de la población por la vacancia del presidente Martín Vizcarra y la asunción al cargo de Manuel Merino.

“Alguien las está azuzando”, sostuvo el próximo jefe del gabinete, tras formular un pedido a la población de unidad y tranquilidad. “Tenemos que resolver los problemas, no podemos seguir anclados al pasado. Hoy es otro día, avancemos por el Perú, ese es el llamado” dijo.

Cuando se le cuestionó quién estaría azuzando a la población para salir a las calles, el extitular de Defensa declinó responder “mientras no se investigue”, pero insistió en que es muy rara la concertación de estas manifestaciones.

Al ser consultado sobre la represión que ejerció la Policía Nacional sobre los manifestantes en la víspera, tanto en Lima como en diferentes regiones del país, Flores-Aráoz sostuvo que él, en particular, no advirtió ninguna violencia de parte de los efectivos policiales.

“De lo que he visto en televisión, no he visto ninguna violencia, yo no le he visto. Que se tranquilicen, que no generen violencia. La Policía debe resguardar el orden público y cuando éste se altera, de acuerdo a la Constitución, hay que recuperarlo. No busquemos peras al olmo. Que nos ayuden a gobernar, a salir de esta crisis, necesitamos que todos seamos responsables”, declaró a la prensa a la salida de su domicilio momentos antes de dirigirse a Palacio de Gobierno para jurar al cargo.

En ese contexto, rechazó las críticas respecto de una presunta falta de independencia de poderes al haber asumido Manuel Merino la Presidencia de la República.

“Si usted viera que es un gabinete parlamentario podría decir eso, pero en el gabinete no hay un solo parlamentario. ¿Dónde está?”, respondió.

Agregó que el nombre del nuevo ministro de Economía será dado por el jefe de Estado. En cuanto a la eventual continuidad de Pilar Mazzetti al frente al Ministerio de Salud comentó que la ha llamado pero que está no le ha respondido.

Mencionó, además, que entre las prioridades de su gestión figura la seguridad ciudadana, la tranquilidad pública, la atención a la crisis sanitaria, el tema económico y la búsqueda de más empleo.

“Esos son los retos, y adicionalmente, como están ratificadas las elecciones, entregar la administración del país a quién salga elegido transparentemente. (...) Quien elige a los ciudadanos que llevará las riendas del país a partir del 28 de julio del 2021 son los peruanos, los ciudadanos de más de 18 años, son ellos los que decidirán, no el gobierno”, subrayó.

VIDEO RECOMENDADO

Cusco: protocolos de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus con el turismo