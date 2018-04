PCM envía hoy invitaciones para reunión con bancadas

La Presidencia del Consejo de Ministros ( PCM ) enviará hoy invitaciones a las bancadas parlamentarias para concretar reuniones en este semana.

Fuentes de la PCM informaron a Perú21 que el premier César Villanueva espera concretar las citas antes de que se realice la VIII Cumbre de las Américas, este 13 y 14 de abril, y coordinar para la siguiente semana la sesión en el Congreso para solicitar el voto de confianza para su gabinete ministerial.

De no culminar estos días las reuniones con los bloques políticos del Legislativo, recién en la última semana del mes se produciría la votación de confianza.

PEDIDO DE FACULTADES



Villanueva confirmó ayer, en una entrevista con El Comercio, que tras contar con el aval del Congreso, le solicitará que le deleguen al Gobierno facultades en materia económica, tributaria y para “agilizar la ejecución” de obras.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) criticó que el titular de la PCM hable de facultades cuando todavía no goza de la confianza del Parlamento.

“No puede hacer las cosas al revés. Hay que guardar coherencia y hay que trabajar en lo que tiene que ser, no en lo que él quiere que sea”, declaró a este diario.

Por su parte, la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, dijo que espera que el Gobierno “sea puntual” en los temas en los que requiere facultades. Indicó que las facultades otorgadas al gabinete de Fernando Zavala “no beneficiaron en nada al país”.

“Si corresponde, daremos el apoyo. Si no corresponde, diremos que no. No se trata de dar facultades solo por darlas. Tenemos que ver si las facultades que van a solicitar van a responder a las necesidades del país y no a las necesidades de algunos intereses”, concluyó la legisladora.

TENGA EN CUENTA



- El congresista Marco Arana (Frente Amplio) dijo que, “en principio, la facultad de legislar es del Congreso”, pero que “discutiremos” el pedido que plantee el Gobierno.



- Señaló que la gestión de PPK pidió facultades y, cuando el Congreso se las dio, no las usaron como prioridad.