La Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) denunció al titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, por el presunto delito de usurpación de funciones por haber firmado como presidente del Congreso una acción competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) en torno al cierre del Legislativo.

Como parte de su denuncia, el procurador Carlos Cosavalente también solicitó el levantamiento de inmunidad de los miembros de la Comisión Permanente que avalaron las acciones de Olaechea.

Según especialistas consultados, la denuncia del Ejecutivo tendría mucho ruido pero pocas nueces. La constitucionalista Fabiana Orihuela señaló a Perú21 que, por un tema procedimental, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no podría continuar hasta que se instale el nuevo Congreso.

“Para que les levanten la inmunidad a congresistas denunciados, lo tiene que aprobar el Pleno, el cual ahora está disuelto. Por ello, lo deberá decidir el nuevo Legislativo”, expresó.

En ello coincidió el penalista Luis Lamas Puccio. “No puede continuar el proceso. La fiscal Ávalos puede indagar, pero no puede levantar la inmunidad ni formalizar el proceso ante el Poder Judicial. Se necesita primero al nuevo Congreso”, acotó.

Para Orihuela, no existiría problema con que Olaechea se presente como presidente del Congreso, dado que el Poder Legislativo como tal no ha sido disuelto. “De lo contrario, no estaríamos en un Estado de derecho. Al mantenerse la Comisión Permanente, existe el Legislativo como poder del Estado. El presidente de esta comisión es, por lo tanto, el del Congreso”, explicó.

Sobre la denuncia, el premier Vicente Zeballos sostuvo que “los procuradores son autónomos”.

QUE LA JUSTICIA DIRIMA

“Reitero mi firme compromiso de defender la Constitución y el Estado de derecho. Acciones como estas no me harán retroceder”, replicó Olaechea la noche de ayer.

Sostuvo que Vizcarra “pretende negarle al Congreso el acceso a la justicia basándose en que está disuelto: justamente el punto sobre el que se busca que la justicia dirima”.

Luz Salgado (FP) cuestionó la denuncia. “Que (Vizcarra) lea el artículo correspondiente de la Constitución. Olaechea es presidente del Congreso y por tal motivo ocupa la presidencia de la Comisión Permanente. Si no fuera su titular, no podría ocupar la presidencia de esa comisión”, subrayó.

Datos:

- La denuncia de la PCM fue presentada el viernes, horas después de que el presidente Vizcarra criticara a Olaechea por las demandas ante el TC.

- “Si Olaechea presenta un documento firmando como presidente del Congreso, infringe una norma, usurpando un cargo que no le corresponde”, dijo Vizcarra.