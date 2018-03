ACTUALIZADO 8:40 p.m.

Mercedes Aráoz aseguró que ella nunca se ha negado a atender a un parlamentario y que "no me siento mal" de hacerlo.

"Las relaciones Congreso - Ejecutivo se tiene que mantener en las buenas prácticas y en el buen manejo", comentó.

Mercedes Aráoz manifestó que atienden a los congresistas y que no dejarán de hacerlo.

Al respecto, Bruno Giuffra, indicó que no pueden concentrarse solo en atender a los parlamentarios.

Mercedes Aráoz manifestó que lo que se ha visto "son conversaciones de fanfarrones" y que se ha utilizado "un estilo de (Vladimiro) Montesinos".

"Nosotros atendemos a los congresistas que cumplen su función de representación y eso no es delito. No hemos hecho nada fuera de lo común", expresó.

El ministro del Interior, Vicente Romero, indicó que las declaraciones de Fredy Aragón "no están a la altura de un funcionario público" motivo por el cual fue sustituido de la Sucamec.

"El día de mañana, a través de la Procuraduría, será denunciado penalmente", afirmó.

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, informó que no se benefició al congresista Bienvenido Ramírez a través de obras en su región (Tumbes).

"La última reunión con él y los alcaldes de Tumbes vimos sobre la empresa que maneja el agua ahí, pero nunca salió una obra", indicó.

Bruno Giuffra reiteró que "nadie ha comprado votos" porque de lo contrario "soy dueño de la mitad de la bancada de Fuerza Popular", teniendo en cuenta que varios de sus miembros le pidieron ayuda con obras para sus regiones.

"No podemos caer a un nivel subterráneo de manejo político (...) ", expresó.

Bruno Giuffra reveló también una conversación con la fujimorista Karina Beteta quien le habría mandado un mensaje para que lo apoye con proyectos para su región (Huánuco).

"Hay una larga lista de proyectos, igual a la congresista (Úrsula) Letona (...) La forma es acercarse y lo que debe hacer un ministro es escuchar las necesidades de los representantes del pueblo peruano que son los congresistas", expresó.

Asimismo, Giuffra indicó que "hay una emboscada", porque todos los días los congresistas tocan la puerta al Ministerio de Transportes.

Bruno Giuffra indicó que considera que hay "prácticas montesinistas" porque el fujimorista Moíses Mamani lo ha buscado "insistentemente" el día de ayer, y que ha enviado varias solicitudes para su región.

En ese sentido, señaló que el parlamentario lo buscó "intencionalmente", y que todas las obras pasan por un proceso.

"No ha habido un solo acto irregular (...) Acá no se ha hecho rico o más rico a un congresista por un voto", expresó.

Durante la conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, el titular de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, descartó que "tengamos prácticas montesinistas".

Asimismo, afirmó que él ha tenido reuniones con congresistas de Fuerza Popular, quienes tenían la finalidad de gestionar proyectos para su región.

Indicó que de todos los parlamentarios han obtenido más de de 2,139 pedidos de carreteras puentes, caminos, entre otros.

"Eso es parte del trabajo normal entre un ministerio y el Poder Legislativo", afirmó.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, manifestó que no es práctica de este gobierno negociar los votos con algunos parlamentarios.

"No vamos a cerrar la puerta a las necesidades (de los congresistas) pero eso no es generar interés (...) No hay oferta de proyectos ni de dinero para que las personas tomen conciencia de su decisión", afirmó.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, aseguró que el "gobierno no compra congresistas".

"Los proyectos tienen un ciclo, y nosotros trabajamos de acuerdo a ese ciclo (...) Todo lo que podemos hacer está dentro del marco del proyecto de presupuesto", indicó Aráoz.

Asimismo, indicó que todos los congresistas "nos tocan la puerta" y les hablan sobre sus proyectos, "sin distinción de partido político".

NOTA ORIGINAL

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, junto al ministro de Vivienda, Carlos Bruce; al ministro del Interior, Vicente Romero y al ministro de Transportes, Bruno Giuffra, brindarán una conferencia de prensa con el fin de aclarar las acusaciones de compra de votos.

En unos videos difundidos por la bancada Fuerza Popular se observa al congresista Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez ofrecer obras de Estado a cambio de que se pase a sus filas alineadas con el Gobierno.

En estos ofrecimientos, salpicó el nombre de Bruno Giuffra en reiteradas ocasiones. Envueltos en una nueva crisis, el Ejecutivo tiene mucho qué responder al país.