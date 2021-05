En el foro Amenaza a la democracia, la activista venezolana Paulina Facchin dio su testimonio de persecución sistemática emprendida por el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “Nosotros también tenemos miedo de que se repita la historia de Venezuela en el Perú”, declaró.

“Yo soy de la generación que dijo, no vale, no creo... A nuestra familia, a nuestros padres, nos embargaron la vida. En las elecciones de 1998, no podía votar. Un 35% de venezolanos decidió no ir a las ánforas porque no se sentía representado por las opciones políticas del momento. Decían “no creo que Chávez vaya a cambiar la Constitución, crear un estado comunista, o que va a destruir y expropiar el sistema económico del país. Somos la democracia más antigua del continente”, relató Facchin.

Sin embargo, la situación no fue tal. Ni bien entró a la universidad, Facchin indicó que empezó a estudiar con la nueva Constitución que estableció el régimen de Hugo Chávez. Desde entonces, emprendió una postura opositora dado que empezaron a vulnerarse los derechos de los ciudadanos en donde se perseguía a los opositores, a la prensa y a todo aquel que pensara distinto al chavismo.

“Es un miedo creado, una violencia. Un régimen sustentado en las diferencias de clases, diferencias sociales que en Venezuela no existía. Se estableció el miedo a hablar. A expresarnos en lo más mínimo”, dijo Facchin.

“En Venezuela, hemos tenido presos políticos por escribir algo en Twitter. Porque en Venezuela, cuando está en un medio de comunicación y das una entrevista, entra la policía política y te detiene”, comentó Facchin.

“Desde 2002, los presos políticos no son de Nicolás Maduro sino de Hugo Chávez. La persecución no inició con Maduro, sino con Chávez. La desgracia económica de Venezuela no se dio por la expropiación. No hubo eso. Hugo un proceso de robo y amedrentamiento”, declaró.

“Yo amo el Perú. Nosotros también tenemos miedo que se repita la historia de Venezuela en el Perú”, declaró Facchin quien aseveró que en este país existe un país donde se viola de forma sistemática los derechos humanos, la carencia de democracia e inexistencia de un “narcorégimen, terrorista y comunista”.

