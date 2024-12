Patricia Juárez sobre cirugía de Dina Boluarte: “Están haciendo una tormenta en un vaso de agua”

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, le bajó el tono a las voces que al interior del Parlamento ya hablaban de una posible vacancia de la presidenta Dina Boluarte, luego de que el expremier Alberto Otárola confirmara que la mandataria se sometió a una intervención quirúrgica sin informarle al Parlamento.

“Hay que analizar este tema con un sentido de elemental lógica. Creo que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua, y sin vaso. Yo no soy una defensora de la señora Boluarte, pero no creo que eso constituya una falta”, señaló la legisladora de Fuerza Popular, que considera que el caso no amerita una causal de vacancia y que la intervención no interrumpió la toma de decisiones de la presidenta.

Juárez recordó que no existe una norma en la Constitución que señale que la presidenta deba reportar al Congreso sobre intervenciones médicas o alguna enfermedad, sobre todo si estas no impliquen una incapacidad en sus funciones de tiempo prolongado.

“No veo causal de vacancia, porque puede tener un problema de gripe y eso no la inhabilita de ninguna manera. Es un tema que en realidad no amerita mayor discusión” dijo la parlamentaria.

Tras conocerse lo manifestado por Otárola en la Comisión de Fiscalización, el presidente de este grupo de trabajo Juan Burgos dijo que esto podía ser una causal de vacancia.

En su intervención en Fiscalización, el ex premier señaló que pese a la operación en ningún momento desatendió sus ocupaciones.

“La señora presidenta de la república en las fechas indicadas paso por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico como le sucede a cualquier persona no estuvo desatendiendo sus labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui presidente del Consejo de Ministros y ella estuvo en permanente contacto con el suscrito", dijo Otárola.

