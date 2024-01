Para Patricia Juárez, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu debería de recibir una sanción política desde la Comisión de Ética por sus comentarios sexistas sobre su persona. Afirma que ha recibido el respaldo total de Keiko Fujimori.

¿La sanción contra el congresista Lizarzaburu, es suficiente?

En principio, tengo que agradecer la acción rápida de mi partido Fuerza Popular, porque ni bien sucedieron los hechos se tomaron acciones a nivel partidario. Así también el propio vocero Eduardo Castillo inició una denuncia ante la Comisión de Ética por ello. Lo que ha recibido Lizarzaburu es una sanción partidaria, seis meses de suspensión del partido, pero lo que se está ventilando es la sanción a nivel del Congreso en la Comisión de Ética, aún no hay una propuesta sobre qué tipo de sanción dará.

¿Qué opina de la excusa que dio, sobre que al momento de los comentarios estaba con trabajadores y ya no con congresistas?

Cuando él me llama a supuestamente disculparse yo no sabía de qué me hablaba, después al día siguiente el audio era conocido por todos. Lo que he mencionado es que sí me he sentido agraviada, a pesar de que soy una persona muy segura de mí. Pero fui el centro de la noticia no por un logro político o profesional sino por comentarios sexistas. Creo que debería de haber una sanción de todas maneras en Ética porque hay que dar un mensaje no solo al Congreso, sino a los hombres en general. Creo que es un precedente para que este tipo de cosas se acaben, y que los congresistas no hagan espíritu de cuerpo porque esto es grave.

¿Siente que ha tenido el respaldo de Keiko Fujimori?

Por supuesto que sí, ni bien ocurrieron los hechos Keiko Fujimori me llamó, compartió la indignación y se hicieron las acciones a nivel partidario. Esa celeridad con la que se actuó es la que yo agradezco. No porque sea un compañero de bancada me voy a quedar callada, no creo en eso de que “otorongo no come otorongo”. El partido siempre ha actuado en consecuencia, por ejemplo al congresista Cordero Jon Tay, también se le suspendió del partido ante la denuncia de violencia en su contra. Todas las acciones se iniciaron de manera inmediata. En lo personal, soy una mujer de familia, y se ha dañado mi dignidad como mujer.

